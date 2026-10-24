Патрулировать улицы будет китайский плавающий внедорожник: новинка полиции Дубая

Полиция Дубая добавила Yangwang U8 в люксовый патрульный парк

Полиция Дубая, уже известная коллекцией экзотических патрульных машин, пополнила свой парк китайским люксовым внедорожником Yangwang U8. Показ новинки прошел на выставке WETEX 2026 в Дубае. Модель выпускает люксовый бренд BYD, и она войдет в «Люксовый туристический патрульный парк» (Luxury Tourist Patrol Fleet).

Силовая установка у U8 необычная: четыре электромотора, по одному на каждое колесо. В сумме они выдают 880 кВт, то есть 1197 л.с. Масса внедорожника превышает три тонны, но до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,6 секунды.

Yangwang U8

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Запас хода обеспечивает связка из аккумулятора примерно на 49 кВт·ч и 2,0-литрового турбомотора. Двигатель внутреннего сгорания здесь выполняет роль генератора – перед нами последовательный гибрид.

Самое интересное в U8 – возможности, которых у обычных патрульных машин не встретишь. Независимые электромоторы позволяют ему делать «танковый разворот»: вращаться на месте на 360 градусов. Есть и аварийный режим плавания – в глубокой воде автомобиль может оставаться на плаву до 30 минут и двигаться со скоростью до 3 км/ч. Задумана эта функция только как спасательная, не как развлечение.

Интерьер Yangwang U8

В полиции Дубая отмечают, что новый внедорожник будет поддерживать порядок в местах, где собираются туристы. В люксовом патрульном парке уже числятся Lamborghini Temerario, Ferrari 812 Superfast в доработке Mansory и Lamborghini Urus Performante.

Технологии все чаще удивляют: о том, как ИИ торгуется за покупателя в автосалоне, «За рулем» рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!