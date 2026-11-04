Один сильный месяц еще не разворот: почему участникам авторынка рано радоваться

Эксперт Шапринский объяснил рекордные продажи новых автомобилей в сентябре

Сентябрь 2026-го российский авторынок закрыл с результатом 122,8 тыс. проданных новых легковых машин. По данным АО «ППК», на которые ссылается агентство «Автостат», это лишь на 0,1% больше, чем годом ранее, зато к августу прибавка куда ощутимее – 7,4%. Для текущего года такая цифра стала рекордной.

Откуда взялся всплеск? Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский связывает его прежде всего с тем, что закончились средства, выделенные на госпрограммы поддержки авторынка, а отчасти – с ожиданием скорого повышения утильсбора. Оба обстоятельства подогрели спрос и продажи. Правда, нашлось и то, что тормозило процесс: волатильность валютного рынка и сохранение ключевой ставки.

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У директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной свой взгляд на природу сентябрьского оживления. Продажи, по ее мнению, подстегнули очередные новости о вероятном росте цен и о грядущем повышении утильсбора в 2027 году. Между прочим, не менее важным сдерживающим моментом оказалось исчерпание бюджетных лимитов по льготным программам – вдобавок условия автокредитования стали жестче.

А вот директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов призывает не спешить с выводами: «Сентябрьский рост на 7,4% к августу и выход в небольшой плюс к сентябрю прошлого года говорят об оживлении рынка. Однако я бы пока не называл это началом устойчивого восстановления. Годовая динамика всего лишь в +0,1% скорее свидетельствует о стабилизации рынка, чем о переходе к полноценному росту. Для этого недостаточно одного сильного месяца. Необходимо восстановление покупательской способности, повышение доступности автокредитования и появление действительно привлекательных предложений для массового покупателя».

«За рулем» уже рассказывал, что Минпромторг намерен дать отсрочку оплаты утильсбора для ряда автопроизводителей.

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