Лед в бачке стеклоомывателя: почему нельзя давить на рычаг и как спасти насос

Замерз бачок стеклоомывателя: методы разморозки, риски для насоса и выбор жидкости

С приходом первых морозов многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой: омывающая жидкость отказывается поступать на стекло. Причина банальна – вода, залитая в бачок еще летом, за ночь превратилась в лед.

Издание Pravda.Ru напоминает: попытки продавить систему многократным нажатием на рычаг не только бесполезны, но и вредны – лед от механического воздействия не исчезнет, зато моторчик насоса вполне может сгореть из-за перегрузки.

Первое, что приходит в голову, – оставить машину на солнце и ждать, пока тепло прогреет подкапотное пространство. Способ этот ненадежный и срабатывает редко. Куда практичнее перегнать автомобиль в теплое место – подземный паркинг или на автомойку, где есть горячая вода. Правда, если бачок забит льдом целиком, 15-20 минут в тепле не хватит: для полного оттаивания содержимого нужны часы непрерывного воздействия плюсовой температуры.

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Когда конструкция машины такова, что до бачка не добраться (скажем, он спрятан за передним бампером), физические способы разморозки теряют смысл. Тут на первый план выходит химия. В оставшийся незамерзший объем стоит добавить концентрат незамерзайки или спирт. Если замерзло не все, система может ожить прямо в движении: двигатель греет подкапотное пространство, а плескание жидкости при разгонах и торможениях помогает растопить остатки кристаллов.

Опытные автовладельцы ускоряют процесс агрессивным перемешиванием. Спирт или концентрат заливают в бачок, потом частично откачивают и заливают снова – так антифриз получает максимальный контакт со льдом без долгих поездок. Для создания вихря внутри емкости некоторые используют сжатый воздух от шинного компрессора. Есть и альтернатива – локальный прогрев зоны бачка мощным строительным феном, но здесь важна осторожность: перегрев грозит деформацией пластика или повреждением проводки.

После того как лед растаял в теплом помещении, систему нужно полностью слить и залить нормальной стеклоомывающей жидкостью. Гнаться сразу за экстремальными составами с порогом «минус 30 градусов» не стоит. Начать лучше с жидкости, рассчитанной на «минус 10 градусов»: для умеренных холодов ее хватает, а изопропилового спирта в ней меньше – значит, и резкого химического запаха в салоне будет не так много.

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