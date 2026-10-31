Почти новый премиум VW Phaeton W12 выставлен на продажу за 18 990 евро. Как так?

VW Phaeton W12 за 11 лет потерял 100 тыс. евро стоимости, но все равно может разорить

На немецком сайте mobile.de выставлен на продажу Volkswagen Phaeton W12 2005 года выпуска.

Пробег автомобиля составляет 139 000 км, в авариях он не участвовал. Новый седан с аналогичным оснащением когда-то стоил чуть более 120 000 евро – сегодняшняя цена почти на 100 000 евро ниже, то есть машина потеряла около 84% первоначальной стоимости. Предложение выглядит заманчиво, но за низкой ценой скрываются расходы уровня представительского класса.

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Под капотом – 6,0-литровый атмосферный двигатель W12 мощностью 450 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Такой Phaeton разгоняется до сотни за 6,1 секунды и достигает 250 км/ч. Однако в повседневной эксплуатации расход топлива редко опускается ниже 15 литров бензина АИ-98, а в городе или при быстрой езде по трассе достигает 20-25 литров на сто километров. К этому добавляются высокий транспортный налог и дорогая страховка.

Серьезные траты возможны и при ремонте. Двигатель W12 занимает все пространство моторного отсека, поэтому для некоторых работ сервису приходится демонтировать силовой агрегат, трансмиссию и переднюю ось единым блоком – только эта процедура стоит несколько тысяч евро. С возрастом дают о себе знать пневмоподвеска, два аккумулятора и множество электронных блоков. Запчасти для редкой модели дороги, а опытных специалистов по ней найти непросто.

Вывод прост: низкая цена покупки вовсе не означает дешевое владение. Будущему покупателю Phaeton W12 придется заранее заложить в бюджет солидный финансовый резерв на топливо, налоги и возможный ремонт.

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