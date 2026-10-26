Новый седан Jetta вышел на рынок с ценой ниже, чем на старте предпродаж

В Китае начались «живые» продажи седана Jetta M6: названы цены

В Китае открылись «живые» продажи электрического седана Jetta M6. Цены объявлены – и оказались ниже, чем на этапе предварительных заказов, правда, не для всех исполнений.

Всего предложено три версии – Pro, Max и Ultra. Привод у всех только передний, а силовых установок две.

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От премьеры в Чэнду до старта продаж

Официальные изображения модели опубликовали в августе, в том же месяце машину выставили на автосалоне в Чэнду. Прием предзаказов открыли в сентябре, а теперь дело дошло и до реальных продаж.

Марка Jetta создана на мощностях совместного предприятия FAW Volkswagen – оно и выпускает эти автомобили. M6 стала для бренда шестой моделью в линейке и первой электрифицированной.

Еще весной было объявлено: позже Jetta представит несколько «зеленых» автомобилей. Так что M6 – только начало.

Jetta M6

Дизайн, размеры и багажник

Внешность у новинки спокойная, без лишних деталей. Спереди – гладкая панель с новой эмблемой, которую придумали специально для электрифицированных машин Jetta, а головная оптика явно перекликается с Tesla Model S.

Сзади – фонари, объединенные в единую плашку. В топовой комплектации посередине этой панели горит подсвеченная надпись с названием марки.

Габариты – 4806 х 1868 х 1500 мм, колесная база 2820 мм. Самой доступной версии достались 17-дюймовые диски, остальным – 18-дюймовые колеса. Объем багажника составляет 542 л, а переднего отсека для хранения нет вообще.

Jetta M6

Оснащение салона и комплектации

Внутри на всех версиях стоят приборный экран диагональю 8,88 дюйма и мультимедийная система с дисплеем 15,6 дюйма. Оба экрана входят в стандартное оборудование, доплачивать за них не нужно.

Уже в начальной Pro есть активные заслонки в переднем бампере, климат-контроль, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.

Версия Max добавляет панорамную крышу, подогрев и вентиляцию передних кресел, а также беспроводную зарядку для смартфона.

Топовая Ultra получила атмосферную подсветку интерьера, функцию массажа передних сидений и расширенный набор водительских ассистентов: 11 камер вместо пяти, радар миллиметрового диапазона и систему автоматической смены полосы движения.

Jetta M6

Моторы, батареи и запас хода

Привод у седана только передний. Базовая Pro – это электромотор на 154 л.с. (230 Нм) и батарея емкостью 42,9 кВт·ч.

С таким набором машина проезжает 465 км по китайскому циклу CLTC, а с нуля до 100 км/ч разгоняется за 8,3 секунды.

У Max и Ultra двигатель выдает 197 л.с. и 260 Нм, аккумулятор – 51,9 кВт·ч. Запас хода у них 555 км, а разгон до «сотни» занимает 6,8 секунды.

Jetta M6

Цены в Китае и перспективы в России

На старте продаж Pro и Max оказались дешевле, чем на предзаказе: каждая из этих комплектаций «потеряла» по 1000 юаней – это примерно 12 000 рублей по актуальному курсу.

В итоге базовый Jetta M6 стоит 79 800 юаней (970 000 рублей), «среднее» исполнение Max – 89 800 юаней (1 091 000 рублей). А топовый Ultra сохранил озвученную ранее цену в 99 800 юаней (1 213 000 рублей).

Бренд Jetta представлен и на российском рынке.

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