В РФ начались продажи гибрида Avatr 07 с пожизненной гарантией. Названы цены

Цены на люксовый гибрид Avatr 07 стартуют от 6,6 млн рублей, комплектаций — три

Это первый гибрид марки на российском рынке (ранее продавались только электромобили).

Кроссовер Avatr 07 будет доступен в трех версиях – заднеприводной 07_1 и полноприводных 07_3.1 и 07_3.2, все построены по схеме последовательного гибрида (REEV).

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Avatr 07

В Китае модель дебютировала в 2024 году и стала первым гибридным автомобилем в линейке суббренда Changan.

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– Хотя в гамме Avatr это начальная модель, она отнюдь не компактная. Длина кузова – под 4,9 м. По габаритам он находится на территории Voyah Free и Wey 05. Тонюсенькие с виду фары «лупят» на 160 м. Но главная фишка – вынесенные на ножки боковые камеры (опция), заменяющие привычные зеркала. Гидрофобное покрытие обеспечивает чистоту в непогоду.

В салоне картинка с этих камер выводится на 6,7-дюймовые дисплеи. В статике с обзорностью все в порядке, но как будет в движении – надо посмотреть.

Avatr 07

Салон понравился своей нетривиальностью. Занятные дефлекторы-воздуховоды. Растянутый во всю ширину дисплей. Приплюснутый руль-штурвал.

В базе ноль седьмой идет с задним приводом. Две другие модификации получат привод на обе оси, а также пневматическую подвеску, способную менять дорожный просвет в диапазоне 125-185 мм.

В стандарте Avatr 07 предлагают за 6,6 млн рублей. Две остальные версии – за 6,9 и 7 млн рублей (последняя – с электронными «зеркалами»).

Avatr 07

Громкое заявление производителя: на машины, купленные до 5 декабря, будет действовать пожизненная гарантия, после - 5 лет или 120 тыс. км на электрическую составляющую.

Редактор «За рулем» также отмечает, что физических кнопок нет совсем, но нас этим обстоятельством уже не удивишь. Руль с обогревом, передние сиденья с массажем. Объем багажника – 500 литров.

Автомобиль уже можно приобрести в салонах официальных дилеров марки.

О другом китайском кроссовере, который недавно добрался до российского рынка, «За рулем» также недавно рассказал.

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