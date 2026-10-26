На рынок вышел обновленный Geely Cityray: изменения и цены

Geely Cityray 2027 года вышел на рынок Китая с ценами от 1,05 млн рублей

Китайский рынок принял обновленный Geely Cityray – кроссовер 2027 модельного года добрался до дилеров в четырех исполнениях. За базовую машину просят 85 900 юаней, что соответствует примерно 1,05 миллиона рублей без учета скидок.

Geely Cityray 2027

Знакомая россиянам модель появилась на китайском рынке в 2023 году. В прошлом году на родине дебютировал глубокий рестайлинг, который производитель позиционирует как новое поколение. Теперь в КНР стартовали официальные продажи версии 2027 модельного года.

Открывает линейку исполнение Luxury: 85,9 тысячи юаней, или около 1,05 миллиона рублей. На старте действует дополнительная скидка – с ней ценник падает до 78,9 тысячи юаней (примерно 960 тысяч рублей).

Geely Cityray 2027

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Следом идет Premium за 91,9 тысячи юаней (1,12 миллиона рублей), а по акции – 84,9 тысячи (1,03 миллиона). За Ultimate просят 99,9 тысячи юаней (1,22 миллиона), со скидкой – 92,9 тысячи (1,13 миллиона).

Топовая версия носит имя Champion Glory и оценивается в 106,9 тысячи юаней (1,3 миллиона рублей). С учетом стартовой выгоды сумма снижается до 99,9 тысячи юаней (1,22 миллиона).

Сильнее всего перемены заметны снаружи. Стилистика осталась прежней – ее китайское название переводится как «очарование гор и рек». Головная оптика не изменилась, зато решетка радиатора выросла, а передний бампер получил более агрессивный вид благодаря увеличенным воздухозаборникам по краям.

Сзади появились новая дверь багажника, спойлер, бампер и объединенный блок светодиодных фонарей. От прежних световых элементов отказались в пользу лаконичного решения в духе флагманского Monjaro. На бампере теперь две прямоугольные хромированные накладки вместо четырех выхлопных патрубков.

В салоне после прошлогоднего обновления на первый взгляд все по-старому. На деле в центре передней консоли – горизонтальный тачскрин на 14,6 дюйма, работающий на операционной системе Flyme Auto 2.5 с интеллектуальным голосовым управлением. Архитектура GEEA 3.0 обеспечивает обновления по воздуху и комплекс активных ассистентов вождения уровня L2.

За четырехспицевым рулем расположилась цифровая приборная панель на 10,2 дюйма. На обновленном разделительном тоннеле появились новый селектор КПП, беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт и пара подстаканников, которые теперь закрываются шторкой.

Интерьер Geely Cityray 2027

Габариты кузова – 4570х1865х1635 мм, колесная база – 2707 мм. По сравнению с моделью, официально представленной в России, машина стала на 60 мм длиннее и на 15 мм ниже, а база прибавила 6 мм.

Подвеска полностью независимая: спереди McPherson, сзади многорычажная система. Багажник – 585 литров, топливный бак – 51 литр. Под капотом трудится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 лошадиная сила с крутящим моментом 290 Нм.

Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Привод только передний. Максимальная скорость – 198 км/ч, средний расход топлива по циклу WLTC – 6,64 литра на 100 километров.

В России Geely Cityray доступен в четырех комплектациях: «Комфорт», «Люкс», «Флагман» и «Спорт». Цены без скидок – от 2 954 990 до 3 384 990 рублей, с учетом предусмотренных выгод – 2 499 990 – 3 064 990 рублей.

Российская машина оснащена дефорсированным 1,5-литровым турбированным двигателем на 147 л.с. и 270 Нм. Коробка передач – 7-ступенчатая преселективная роботизированная с двойным сцеплением и масляным охлаждением, привод – передний.

О новой модификации популярного в России кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.

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