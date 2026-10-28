Как собирают Lada Iskra: на завод в Петербурге теперь пускают туристов

АВТОВАЗ организовал экскурсии по заводу, где выпускают Lada Iskra

Петербургский « Автозавод Санкт-Петербург», где выпускают Lada Iskra, начнет проводить экскурсии на постоянной основе. Гостям покажут конвейер, расскажут о системе контроля качества и предложат обзорный тест-драйв. Одна экскурсия займет около трех часов, а проводить их планируют раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Посещения разделят на три формата. Первый рассчитан на туристов и жителей города. Второй – профориентационный, для школьников и студентов. Третий – деловой, для предпринимателей и профессиональных делегаций.

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Новая площадка дополнит программу промышленного туризма АВТОВАЗа, которая действует с 2024 года на предприятии в Тольятти. Там посетители знакомятся с основными этапами производства: от штамповки кузовных деталей и сварки кузовов до сборки машин на главном конвейере.

В тольяттинскую программу также входят обед в ресторане заводоуправления, посещение смотровой площадки на 24-м этаже с видом на завод и город и экскурсия по корпоративному музею.

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