Почему Ниву в Австрии продают в два раза дороже, чем в России? Особенности машины

Австрийский дилер продает Lada Taiga 4x4 Urban Jagd Edition за 2,7 млн рублей

В Австрии на продажу выставлен зеленый внедорожник Lada Taiga 4x4 Urban Austria Jagd Edition с символическим пробегом – всего 10 километров. Информацию об этом предложении распространил портал 110km.Ru. За машину просят 29 800 евро, что по текущему курсу составляет 2,7 млн рублей.

Для сравнения: в России самая дорогая Niva Legend с современным мотором обойдется сейчас примерно в 1,3 млн рублей. То есть австрийский ценник ровно вдвое выше. Причина – усложнившийся маршрут экспорта. Кстати, еще пять лет назад похожие машины в Германии стоили порядка 15-16 тысяч евро, то есть около 1,4 млн рублей.

Lada Niva Legend

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Taiga 4x4 Urban – это экспортное обозначение семейства Lada Niva Legend. Корни модели уходят к оригинальной Ниве, которую выпускают в Тольятти с 1977 года. Европейские автолюбители ценят ее за простую и прочную конструкцию, а также за трансмиссию с постоянным механическим полным приводом, раздаточной коробкой и понижающей передачей.

Под капотом выставленного экземпляра – стандартный 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., который ставили на дорестайлинговые версии. Напомним, сейчас в России продаются Нивы с 90-сильными двигателями 1.6. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой и системой постоянного полного привода 4x4.

Интерьер Lada Niva Legend

Любопытная деталь: экологический класс австрийской Тайги заявлен как Euro 6d-TEMP – этого удалось добиться благодаря дополнительно установленному каталитическому нейтрализатору. Причем мотор способен переваривать топливо E10, то есть АИ-95 с добавлением 10% биоэтанола.

В оснащение входят кондиционер и электрорегулировка боковых зеркал. Есть электростеклоподъемники и подогрев сидений. Также перечислены бортовой компьютер, ABS, дневные ходовые огни и система стабилизации. В списке значатся иммобилайзер и усилитель руля, всесезонные шины и легкосплавные 16-дюймовые диски. В комплект входят запасное колесо и фаркоп.

Исполнение Austria Jagd Edition дополнено защитой днища и скрытых полостей. В комплект также входят боковые подножки с защитой от сколов, коврик багажника и подкрылки спереди и сзади. Подобный набор рассчитан на поездки на охоту по лесным маршрутам.

О том, как в России дорожают популярные кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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