Эксперты выяснили, где владельцы машин заплатят налог меньше всего

Минимальный транспортный налог в 2026 году установили в 5 российских регионах

В 2026 году самые низкие ставки транспортного налога для легковых автомобилей зафиксированы в пяти субъектах Федерации.

В список вошли Ингушетия, Крым, Севастополь, Магаданская область и Кабардино-Балкария – к такому выводу пришли аналитики РИА Новости, изучив региональное законодательство.

Федеральный центр устанавливает базовые тарифы, однако местные власти вправе корректировать их в сторону уменьшения или увеличения, но не более чем в десять раз. Для машин мощностью до 100 л.с. минимальная ставка составляет 2,5 рубля за л.с., от 100 до 150 – 3,5 рубля, от 150 до 200 – пять рублей, от 200 до 250 – 7,5 рубля, свыше 250 л.с. – 15 рублей.

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В Ингушетии, Крыму и Севастополе владельцы автомобилей до 100 л.с. платят по пять рублей за 1 л.с. Калужская область также применяет пяти рублевый тариф, но только для машин мощнее 80 л.с. Уникальным примером стала Кабардино-Балкария: там для автомобилей до 100 л.с. старше десяти лет налог обнулен, а для более молодых машин действует ставка семь рублей.

Для мощных автомобилей свыше 250 л.с. щадящие условия сохраняются в Ингушетии и Ненецком автономном округе – 50 рублей, в Магаданской области – 45 рублей. В Северной Осетии аналогичная ставка доступна только для машин старше десяти лет.

При этом максимальные тарифы для всех категорий мощности установлены лишь в трех республиках – Башкирии, Татарстане и Марий Эл.

Однако в Татарстане ставка 25 рублей за машины мощностью до 100 л.с.распространяется исключительно на организации, тогда как физические лица платят по десять рублей.

По итогам 2025 года ФНС начислила налоги на премиальные машины на сумму 6,6 млрд рублей.

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