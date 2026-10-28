В Пирелли показали Индию сквозь 3 объектива. Самый чувственный  календарь 2027 года

53-й календарь Pirelli, посвященный Индии, впервые создавали сразу три фотографа

В Нью-Дели состоялась презентация юбилейного, 53-го издания календаря Pirelli.

Главной темой этого выпуска стала Индия – страна, где многовековые традиции соседствуют со стремительным движением в будущее. Чтобы передать эту многогранность, проект впервые за свою историю объединил трех авторов с разными взглядами на страну.

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К работе над календарем присоединились всемирно известный норвежский фотограф Сольве Сундсбо, а также выдающийся индийский мастер Рагху Рай и его дочь Авани.

Сундсбо, уже снимавший календарь 2026 года, признался, что для него главное – люди. Он запечатлел девять женщин, связанных с Индией, в штате Раджастхан. Среди героинь – поэтессы, музыканты, архитекторы, модели и актрисы, включая Анушку Шанкар, Рупи Каур и Фриду Пинто.

«Индия никогда не сводится к чему-то одному. Это страна, где древнее и современное оказываются в одном кадре», – отметил фотограф.

Рагху Рай документировал жизнь Индии более шестидесяти лет, с 1965 года. Для нового календаря он планировал соединить снимки из собственного архива с образами современной страны, но работа была прервана его смертью в апреле 2026 года. Его дочь Авани решила продолжить дело отца. Она вывезла из студии архивные фотографии – как опубликованные, так и прежде не выставлявшиеся – и вернула их на улицы Дели и Мумбаи, к людям, которые живут там сегодня.

Таким образом, проект стал диалогом о красоте, памяти и современной жизни. Работа Авани разворачивается на стыке двух миров: атмосферы улиц Старого Дели, где по-прежнему живы традиции, и современного облика Мумбаи, где пересекаются мода и кино.

Календарь Pirelli, впервые изданный в 1964 году, и сегодня остается синонимом визуального эксперимента и актуального культурного высказывания.

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