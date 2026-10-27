Еще больше моделей Tenet оснастили интеллектуальным полным приводом

Теперь для кроссоверов T4L, T7, T8 и T9 доступна система Torque-on-Demand

Компания Tenet объявила о расширении функциональных возможностей своих семейных кроссоверов за счет внедрения системы интеллектуального полного привода Torque-on-Demand.

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Теперь модели T4L, T7, T8 и T9 предлагаются с технологией, обеспечивающей уверенность и контроль на дороге в любых погодных условиях – от осенних дождей до зимних снегопадов.

Принцип работы системы заключается в автоматическом подключении задней пары колес при снижении сцепления с дорогой. Электроника регулирует распределение крутящего момента между всеми четырьмя колесами, а время срабатывания составляет до 100 миллисекунд.

В составе привода применяется компактная электромеханическая муфта, которая сжимает пакет фрикционных дисков и передает тягу на заднюю ось через карданный вал. При необходимости на задние колеса может кратковременно подаваться до 50% крутящего момента, что сочетает экономичность переднеприводной схемы в повседневных поездках с дополнительными тяговыми возможностями на скользких покрытиях.

Вся линейка Tenet оснащается надежными силовыми агрегатами. На Tenet T4L установлен двигатель 1,5 л мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Н·м. Tenet T7 получил мотор 1,6 л на 150 л.с. и 275 Н·м.

Более мощные 2,0-литровые двигатели TGDI на Tenet T8 и флагманском Tenet T9 развивают 197 и 245 л.с. соответственно, а максимальный крутящий момент 375 Н·м доступен в широком диапазоне оборотов. Такие характеристики обеспечивают уверенную тягу на сложных участках и при преодолении крутых подъемов.

Помимо трех дорожных режимов – «Эко», «Стандарт» и «Спорт», – полноприводные Tenet T4L, Tenet T7 и Tenet T8 получили дополнительные настройки «4×4», «Грязь» и «Снег». Для флагманской модели Tenet T9 добавлен алгоритм «Песок».

При выборе режима электроника анализирует данные датчиков скорости вращения колес, угла поворота рулевого колеса и положения педали газа, а также информацию блоков управления двигателем и коробкой передач, после чего выбирает оптимальные настройки для конкретного покрытия.

Интеллектуальный полный привод тесно взаимодействует с электронной противобуксовочной системой. При начале пробуксовки электроника самостоятельно корректирует подачу тяги, слегка прикрывает дроссельную заслонку и перенаправляет крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением.

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