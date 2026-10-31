Спортивному седану вернули механику: легендарная коробка передач снова в строю

Subaru WRX с 6-ступенчатой МКПП дебютирует в Японии в ноябре 2026 года

Компания Subaru официально подтвердила выход новой версии WRX с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Японские поклонники марки смогут оценить новинку уже в ноябре 2026 года, когда седан появится в основной линейке моделей. Это событие особенно значимо на фоне того, что в Европе Subaru планирует в будущем полностью перейти на электромобили, тогда как для Японии компания сохраняет интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Новая модификация получит усиленную трансмиссию TY85, которая ранее устанавливалась на культовую WRX STI. В отличие от коробки TY75, используемой сейчас в североамериканской версии, TY85 рассчитана на более высокий крутящий момент и отличается более прочной конструкцией.

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После снятия с производства WRX STI компания прекратила выпуск этой коробки, но теперь она возвращается в серийное производство. До недавнего времени японским покупателям WRX предлагался исключительно с вариатором (CVT), поэтому возвращение механики энтузиасты приняли с восторгом.

Помимо новой коробки, инженеры Subaru доработали систему управления двигателем для улучшения отклика. Турбированный оппозитный мотор должен быстрее и точнее реагировать на действия водителя, а при настройке автомобиля был использован опыт, накопленный в автоспорте.

На Токийском автосалоне в январе Subaru представила прототип WRX STI с механикой, что, вероятно, было намеком на новую серийную модель.

В качестве силового агрегата по-прежнему используется 2,4-литровый четырехцилиндровый оппозитный турбомотор.

Для японского рынка возвращение механической коробки передач имеет особое значение. Ранее Subaru уже выпускала версию WRX STI Sport с механикой, однако ее тираж был ограничен 600 экземплярами, которые распределялись по результатам жеребьевки. Новая же модификация должна стать постоянной частью модельного ряда, что делает ее более доступной для поклонников марки.

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