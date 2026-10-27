На рынок вышел экономичный полноприводный внедорожник дешевле 3 млн рублей

Dongfeng начал продажи M-Hero X700 в четырех версиях с ценами от 2,7 млн рублей

Концерн Dongfeng открыл продажи нового кроссовера M-Hero X700.

Купить машину можно в одной из четырех комплектаций. Ценник – от 219 800 до 279 800 юаней, то есть примерно 2,7-3,4 млн рублей по актуальному курсу. Для сравнения: на этапе предзаказов автомобиль стоил дороже.

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Внешность и габариты M-Hero X700

Квадратный силуэт сразу выдает источник вдохновения – очевидно, в компании ориентировались на сверхпопулярный FangChengBao Bao 8. Обводы кузова похожи, как и отдельные детали экстерьера, включая C-стойку с трапециевидным элементом в задней части.

Спереди – монофара и «глухая» панель на месте привычной решетки радиатора. Прорези для вентиляции, впрочем, никуда не делись, просто в глаза они не бросаются. На крыше установлен лидар.

Корма привлекает внимание необычной оптикой с Т-образным рисунком, который для марки уже стал традиционным. Еще здесь есть открывающаяся вправо дверь с запасным колесом и массивный бампер.

Длина – 5035 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1890-1910 мм, колесная база – 2920 мм. Забавная деталь: флагманский M-Hero 917 в некоторых комплектациях короче – 4987 мм.

Салон и оснащение M-Hero X700

Внутри претенциозности нет. Минимализм: большой сдвоенный экран на передней панели, физические кнопки ниже дефлекторов воздуховодов. Перед водителем – четырехспицевый мультируль и виртуальная приборная панель. На центральном тоннеле видны два поручня, шайба переключения режимов движения, два подстаканника и подлокотник с боксом для вещей.

Оснащение богатое: проекционный дисплей, комплекс интеллектуальных систем помощи водителю ADS 5 от Huawei Qiankun Smart Driving, 27 различных датчиков по кузову, навигация, интеллектуальная парковка, встроенный холодильник, аудиосистема на 21 динамик – и это далеко не весь перечень.

Кресла умеют переходить в режим «нулевой гравитации». Подогрев и вентиляция предусмотрены для всех сидений, а в передних вдобавок регулируется жесткость подушек.

Отдельная гордость – система Cloud-Sensation Magic Carpet (если совсем грубо перевести, получится «ковер-самолет»). Речь о 60 регулируемых пневмокамерах, которые дают 10-точечный массаж с физическим воздействием резиновых элементов.

Шасси и гибридная установка

Шасси Panshi 2.0 с пневматикой позволяет менять мягкость езды и дорожный просвет в нескольких специальных режимах.

Силовая установка гибридная. Основа – 1,5-литровый турбомотор мощностью 154 л.с., ему помогают два электродвигателя суммарной мощностью 551 л.с. Вместе это 705 л.с. До первых 100 км/ч машина разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч, привод полный.

Батареи предлагаются на выбор: 51,5 или 68,1 кВт·ч. На чистом электричестве это 285 и 360 км соответственно, а в гибридном режиме запас хода составляет 1251-1312 км.

Перспективы M-Hero X700

Судя по всему, у X700 есть все шансы стать самой популярной моделью марки.

Раньше бренд занимался исключительно производством «рамников», а теперь вышел в сегмент кроссоверов с несущим кузовом – пусть и с серьезными характеристиками. Именно это, вероятно, и позволит новинке постепенно затмить рамные модели.

В России компания представлена. Правда, информации о планах привезти M-Hero X700 или локализовать его пока нет.

О том, какие кроссоверы сейчас набирают популярность в России, «За рулем» рассказывал на примере новой полноприводной версии.

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