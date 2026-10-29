Toyota отзовет 228 тыс. авто: какие модели попали под акцию

NHTSA: Toyota отзовет более 228 тыс. авто из-за травмоопасных кресел

В США запускают сервисную кампанию для 228 367 гибридных Toyota Sienna, выпущенных с 2022 по 2026 год. О решении сообщил Reuters, ссылаясь на Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA).

Причина – конструкция кресел. При аварии спинка может разблокироваться, и тогда риск серьезных травм у водителя и пассажиров заметно растет.

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Владельцам таких машин предстоит проверка: специалисты оценят состояние сидений и при необходимости установят новые. Платить за работы не придется – все сделают бесплатно.

Недавно у Toyota была и другая крупная отзывная кампания в США – на этот раз по 105 794 гибридным внедорожникам Land Cruiser 2024-2027 модельных годов. Там речь шла о возможной утечке топлива: при определенных обстоятельствах она способна привести к возгоранию.

О необычных антиугонных решениях Ford «За рулем» уже рассказывал.

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