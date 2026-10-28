Машина сама уедет от воров: Ford придумала необычную защиту от краж

Ford предложил новый способ борьбы с автомобильными кражами

Ford оформил патентную заявку на необычную противоугонную функцию для припаркованных машин. Если обстановка вокруг покажется подозрительной, автомобиль сможет переехать на другое место. Документ опубликовало патентное ведомство США, а на разработку обратил внимание портал Car and Driver.

Как система распознает угрозу

В основе замысла – постоянный анализ того, что происходит рядом с автомобилем. Насторожить машину может человек, который несколько раз заглядывает в окна, или другая машина, слишком долго кружащая по парковке.

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Есть и сценарий с пустеющей стоянкой: если вокруг не осталось соседей, система может посчитать, что безопаснее поискать другое место. Впрочем, полностью самостоятельное перемещение – лишь один из вариантов.

В более простой версии автомобиль просто предложит водителю безопасную позицию и подскажет, как лучше встать. Решение останется за человеком, и парковаться он будет сам.

Защита колес, багажника и фар

Отдельный блок заявки посвящен колесам – одной из самых уязвимых частей машины. Чтобы усложнить работу злоумышленникам, автомобиль сможет вставать между двумя близко расположенными стенами или вплотную к соседним машинам: подвести домкрат и снять колеса в таком положении гораздо труднее. Если подходящих препятствий нет, система выберет наклонный участок или неровную поверхность – поднимать машину на домкрате там сложнее и опаснее. А модели с пневмоподвеской смогут опуститься до минимальной высоты, затруднив доступ к днищу и деталям под ним, включая каталитический нейтрализатор, в конструкции которого есть драгоценные металлы – платина, палладий и родий.

Другая часть разработки отвечает за вещи в салоне и багажнике. После того как водитель выйдет и закроет автомобиль, система сможет переставить его так, чтобы задняя часть оказалась вплотную к стене. Открыть багажник и добраться до содержимого станет сложнее; в некоторых ситуациях такой маневр помешает и снять дорогие фары или задние фонари.

Перед уходом водитель сможет указать, что для него важнее защитить – колеса или содержимое багажника. В зависимости от выбранного приоритета машина подберет подходящее положение на парковке. Пока все это существует только на бумаге: публикация патентной заявки не означает, что Ford уже делает серийную систему или собирается ставить ее на свои модели.

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