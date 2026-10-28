Машина сама уедет от воров: Ford придумала необычную защиту от краж
Ford оформил патентную заявку на необычную противоугонную функцию для припаркованных машин. Если обстановка вокруг покажется подозрительной, автомобиль сможет переехать на другое место. Документ опубликовало патентное ведомство США, а на разработку обратил внимание портал Car and Driver.
Как система распознает угрозу
В основе замысла – постоянный анализ того, что происходит рядом с автомобилем. Насторожить машину может человек, который несколько раз заглядывает в окна, или другая машина, слишком долго кружащая по парковке.
Есть и сценарий с пустеющей стоянкой: если вокруг не осталось соседей, система может посчитать, что безопаснее поискать другое место. Впрочем, полностью самостоятельное перемещение – лишь один из вариантов.
В более простой версии автомобиль просто предложит водителю безопасную позицию и подскажет, как лучше встать. Решение останется за человеком, и парковаться он будет сам.
Защита колес, багажника и фар
Отдельный блок заявки посвящен колесам – одной из самых уязвимых частей машины. Чтобы усложнить работу злоумышленникам, автомобиль сможет вставать между двумя близко расположенными стенами или вплотную к соседним машинам: подвести домкрат и снять колеса в таком положении гораздо труднее. Если подходящих препятствий нет, система выберет наклонный участок или неровную поверхность – поднимать машину на домкрате там сложнее и опаснее. А модели с пневмоподвеской смогут опуститься до минимальной высоты, затруднив доступ к днищу и деталям под ним, включая каталитический нейтрализатор, в конструкции которого есть драгоценные металлы – платина, палладий и родий.
Другая часть разработки отвечает за вещи в салоне и багажнике. После того как водитель выйдет и закроет автомобиль, система сможет переставить его так, чтобы задняя часть оказалась вплотную к стене. Открыть багажник и добраться до содержимого станет сложнее; в некоторых ситуациях такой маневр помешает и снять дорогие фары или задние фонари.
Перед уходом водитель сможет указать, что для него важнее защитить – колеса или содержимое багажника. В зависимости от выбранного приоритета машина подберет подходящее положение на парковке. Пока все это существует только на бумаге: публикация патентной заявки не означает, что Ford уже делает серийную систему или собирается ставить ее на свои модели.
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