Sollers запускает в Елабуге выпуск 8-ступенчатых АКПП. Куда их будут устанавливать?

Группа Sollers локализовала выпуск автоматических коробок передач для SUV и LCV

Группа Sollers приступила к локализации выпуска 8-ступенчатых автоматических коробок передач с гидротрансформатором для собственных автомобилей.

Этот узел будут собирать на заводе двигателей «Соллерс Алабуга». Проект получил одобрение льготного займа Фонда развития промышленности.

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Локализация охватит основные технологические операции: от изготовления заготовок картера до сборки и стендовых испытаний агрегатов. Финальную сборку и тесты проведут в Елабуге, а литье и механообработку картеров – на литейном заводе «РосАЛит» в Заволжье, входящем в группу, где нужные компетенции освоены с 2024 года. Проектная мощность – до 13,7 тыс. агрегатов в год.

Новые 8-ступенчатые АКПП получат внедорожники Sollers S9, пикапы ST8 и ST9, легкие коммерческие автомобили SF1, а в дальнейшем – SF5. Общие инвестиции в проект составят около 500 млн рублей, из которых 395 млн предоставит ФРП. Средства пойдут на оборудование, оснастку, режущий и измерительный инструмент, линии сборки, испытаний, механообработки и логистики.

«Организация производства автоматических коробок передач в Елабуге по полному циклу – первый в России проект локализации современных 8-ступенчатых АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых переделов в периметре одного автоконцерна», – отметил председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

По его словам, локализация позволит управлять качеством агрегатов и развивать модельный ряд.

Директор ФРП Роман Петруца напомнил, что фонд сотрудничает с группой не первый год: при его участии развивается выпуск двигателей, коробок передач и кузовных элементов. Общая сумма льготных займов группе составляет порядка 10 млрд рублей.

Серийное производство новых 8-ступенчатых АКПП планируется запустить во втором полугодии 2027 года.

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