Geely готовится разнести Land Rover у него на родине — а не слабо?

Geely готовит конкурента LR Defender на электрической платформе-скейтборде

Китайская компания Geely объявила о разработке внедорожной модели для европейского рынка.

Известно, что проект флагманского внедорожника для рынка Старого Света носит название Project KO11, а главным соперником китайцы видят, ни много ни мало, Land Rover Defender. В основе проекта – «как бы» Galaxy Battleship 700, а точнее – его сильно видоизмененная версия, причем локализованная в Европе. Судя по первым подробностям, с «семисотым» общим будет только дизайн, под который подкатят «скейтборд-платформу» подключаемого гибрида Lotus Eletre.

Galaxy Battleship 700

Эту электрическую 800-вольтовую архитектуру, совместно разработанную британской и китайской инженерными группами Geely, планируют тотально перепрошить под серьезное бездорожье – по задумке, машина сможет проезжать броды до 800 мм. То есть, как раз-таки дотянется до показателей Galaxy Battleship 700... Вы спрашиваете, зачем тогда весь этот сыр-бор? Вероятно, «тележка» Lotus Eletre даст больше вариативности в настройке режимов движения, а также позволит «завести» более прогрессивную внедорожную подвеску, нежели уже сложившаяся интегрированная силовая схема «семисотки».

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Как бы то ни было, а в Geely утверждают, что для Project KO11 провели серьезные исследования потребностей европейских клиентов... Жаль, что в The Grand Tour теперь другие ведущие — прежние «прожарили» бы эту новость в лучшем виде. Как и сам «китайский Дефендер», появись он.

Ранее «За рулем» сообщал, что оригинальный Defender может поделиться платформой с Jeep или Ram.