Land Rover Defender может стать американским пикапом: подробности о планах марки

JLR и Stellantis: пикап Defender могут выпустить в США на платформе Jeep или Ram

Соглашение о сотрудничестве Jaguar Land Rover и Stellantis появилось еще в мае. Все формальности партнеры обещают уладить до конца года – тогда же прояснится, как именно компании будут взаимодействовать.

Выигрывает от такой сделки, по сути, прежде всего британская сторона. Сегодня все автомобили для США Jaguar Land Rover поставляет из Европы, а значит, платит немалые таможенные пошлины. Из-за этого внедорожники марки теряют привлекательность для американских покупателей. Соглашение со Stellantis открывает JLR дорогу на местный автозавод: там можно наладить выпуск машин, не тратиться лишний раз и снизить стоимость внедорожников.

Land Rover Defender

У сделки могут обнаружиться неожиданные последствия. Не исключено, что Jaguar Land Rover создаст для рынка США пикап Defender, причем основу позаимствует у партнера – платформу Jeep или Ram. Потянут за собой такие перемены и правки в техническом оснащении будущей модели.

Официальных подтверждений пока нет – ни один из участников соглашения эту информацию не прокомментировал. Зато логика в подобном сценарии есть: если Defender переедет на платформу Jeep или Ram, американский завод не придется модернизировать под британские автомобили. Как следствие, выпуск машин Jaguar Land Rover в США удастся запустить быстрее.

О причинах, которые заставят машины подорожать еще сильнее, «За рулем» уже уже рассказывал.

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