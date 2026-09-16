Причины, которые заставят машины подорожать еще сильнее уже этой осенью

«Известия»: цены на новые авто в России удвоились за последние пять лет

За последние пять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла почти вдвое – с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,47 млн рублей к августу 2025-го.

Об этом сообщил глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков. Наиболее резкий скачок пришелся на 2022-2023 годы, когда машины подорожали на 20% и 24% соответственно. В 2024-м рост замедлился до 6%, а в 2025-м составил еще 5,4%.

По словам эксперта, снижение цен маловероятно. Более того, осенью ожидается ускорение роста: к зиме средневзвешенная цена может достичь 3,7-3,8 млн рублей, а по итогам года – 3,55-3,65 млн, что на 8-11% выше прошлогоднего уровня.

Основные причины – падение курса рубля и сокращение скидок. Как пояснил владелец ГК «КМ/Ч» Иван Трандин, с мая по август доллар подорожал почти на 10 рублей, что добавляет к цене машины стоимостью 2,5 млн около 350 тыс. рублей, а для премиальных моделей разница достигает 1,4 млн.

Наибольший рост ожидается в сегменте альтернативного импорта – до 20%. Официально ввозимые китайские автомобили могут прибавить 10-15%, тогда как машины российской сборки подорожают на 4-8%. При этом, по мнению экспертов, конец сентября может стать удачным моментом для покупки: дилеры только начинают корректировать прайс-листы, а у некоторых продавцов еще есть запасы машин, оплаченных по старому курсу.

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