Рама, полный привод, мощный мотор: стартовали продажи добротного внедорожника

Geely Battleship 700: продажи в Китае стартовали с ценами от 2,4 млн рублей

В Китае начались продажи гибридного Geely Battleship 700 – на домашнем рынке модель известна под именем Galaxy Cruiser 700. Минимальная цена – 189,8 тысячи юаней, что соответствует примерно 2,4 млн рублей.

Анонс для Австралии уже прозвучал, так что речь идет о глобальной модели марки. По сути, перед нами внедорожник с интегрированной рамой, которому предстоит тягаться с доминирующим в Китае BYD Ti 7.

Geely Battleship 700

Кузов выполнили в новой стилистике «Пробуждение Льва Востока» – угловатые формы, прямоугольные фары и распашная дверь багажника с полноразмерным запасным колесом.

Точные размеры – 5085 х 1999 х 1912 мм при колесной базе 2900 мм. Если снять запаску с пятой двери, длина сокращается до 4890 мм. Дорожный просвет достигает 233 мм, а углы въезда и съезда равны 30 и 31 градусу.

Двухрядная компоновка салона при такой внушительной длине может показаться скромной. Зато багажник вмещает 1050 литров.

Версии по мощности и запасу хода

Начальная версия EM-T обходится передним приводом. Под капотом – 1,5-литровый двигатель и электромотор, вместе они выдают 476 л.с. и 605 Нм. Тяговая батарея на 47,14 кВт·ч позволяет проехать 305 км на электротяге, а сотню такая машина набирает за 6,4 секунды.

Средняя модификация использует тот же ДВС, но уже с тремя электродвигателями, два из которых стоят на задней оси. Отдача – 938 л.с. и 1165 Нм, разгон до 100 км/ч – 4,2 секунды, электрический пробег – 280 км по циклу CLTC. Аккумулятор остался прежним.

Самая мощная версия – 2,0-литровый ДВС плюс три электромотора: 1129 л.с. и 1330 Нм. До «сотни» – 3,95 секунды, на электротяге – 270 км с той же батареей на 47,14 кВт·ч. С 80-литровым баком общая дальнобойность составляет 1770 км. Здесь же механическая блокировка заднего дифференциала, пониженная передача, пневмоподвеска и множество режимов движения.

Комплектации Geely Battleship 700

За 189,8 тысячи юаней (2,4 млн рублей) покупатель получает передний привод и пружинную подвеску, панорамную крышу, фиксированные пороги, активную решетку радиатора и доводчик двери багажника.

Внутри – холодильник на 18,5 литра, обогрев и вентиляция передних и задних кресел, 10,2-дюймовая панель приборов, 15,4-дюймовый сенсорный экран, проекционный дисплей и акустика на 23 динамика. Комплекс активных ассистентов – базовый.

Geely Battleship 700

Следующая модификация, тоже переднеприводная, оценена в 199,8 тысячи юаней (2,52 млн рублей). Спектр оснащения расширили: передние кресла получили 14-точечный массаж, перед задним правым пассажиром появился складной столик. Вдобавок машина обзавелась комплексом автономного вождения G-Pilot H5 с лидаром и процессором Nvidia Orin-Y – с ним внедорожник едет от адреса к адресу сам, а водителю остается следить за процессом.

Первый полноприводный вариант стоит 219,8 тысячи юаней (2,78 млн рублей). Функционально он близок к предыдущей версии, отличие одно – полный привод с динамическим распределением крутящего момента и набор внедорожных режимов.

Дальше идет исполнение за 229,8 тысячи юаней (2,9 млн рублей). Его оснастили 12,66-дюймовым сенсорным экраном для переднего пассажира и двухкамерной пневмоподвеской с автоматической регулировкой высоты.

Предмаксимальная версия с 2,0-литровым ДВС обойдется в 259,8 тысячи юаней (3,28 млн рублей). Ее дополнили более продвинутым автопилотом G-Pilot H7, который умеет автоматически уводить машину от препятствия впереди.

Топовое исполнение тянет на 379,8 тысячи юаней (4,8 млн рублей). Вместо пневмобаллонов тут гидравлическая подвеска, плюс доводчики всех дверей и герметичная кабина с отдельно разработанной системой подачи воздуха.

Отдельная диковинка – пропеллеры для преодоления небольших водоемов вплавь. С таким арсеналом Battleship 700 напоминает скорее амфибию, чем обычный семейный внедорожник.

О другом китайском автомобиле с необычными решениями «За рулем» рассказывал на примере кроссовера Omoda.

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