ГАИ предупредила автомобилистов о главных осенних опасностях на дорогах

Водителей предупредили о рисках осени: дождь, туман, заморозки и опавшая листва

Осенью на дорогах становится тревожнее: световой день короче, чаще идут дожди, появляются туманы и первые заморозки. На аварийность такие перемены влияют напрямую – об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Мокрый асфальт, опавшая листва и низкие температуры заставляют пересмотреть привычную манеру езды. Сцепление шин с покрытием ухудшается, а тормозной путь растет. Особенно коварны первые минуты дождя: на дороге образуется смесь воды, пыли и нефтепродуктов, и трасса, по сути, превращается в каток.

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В ведомстве отметили: «Осенью водители, особенно начинающие, зачастую не учитывают ухудшение сцепления шин с дорогой и продолжают ездить в привычном летнем режиме. Водитель может не успеть остановиться перед затормозившим автомобилем или пешеходом».

Скорость советуют выбирать с учетом реальной погоды, резких движений избегать, перестроения и обгоны свести к минимуму, а дистанцию и боковой интервал увеличить. Техника тоже требует внимания: состояние шин и глубина протектора, давление в колесах, работа фар, дворников и обогрева стекол. У пешеходных переходов, перекрестков, остановок и школ лучше быть особенно собранным.

Пешеходам напоминают про световозвращающие элементы. С ними человека видно водителю со 150-200 метров, без них – с 25-50 метров. Дорогу следует переходить в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.

О других водительских заблуждениях, которые дорого обходятся, «За рулем» уже подробно разбирал.

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