Какой антифриз используют в России чаще всего?
Стоит отметить, что бренд сохраняет безоговорочное лидерство уже восьмой раз подряд!*
Антифризы FELIX выбирают миллионы автолюбителей и тысячи СТО. Секрет такого доверия – в надежности производителя.
За брендом стоит компания «Тосол-Синтез» с более чем 30-летним опытом в автохимии. Собственная аккредитованная лаборатория, колоссальный опыт и автоматизированное производство — все это гарантирует стабильно высокое качество продукции каждой партии.
Продукция используется для сервисного обслуживания и в качестве первой заливки на крупнейших автозаводах страны. Бренд постоянно развивается и первым выпустил антифризы для китайских автомобилей (FELIX Dragon LEC II) и электромобилей (FELIX Evolt).
По ссылке вы можете подобрать правильный антифриз FELIX для своего авто.
Друзья, поддержите антифриз FELIX в премии потребительского доверия «Бренд Года» – голосуйте по ссылке
*Источник – отчет «АВТОСТАТ Омнибус Антифризы», размер выборки каждой волны исследования – более 3000 респондентов, опросы 2019-2026 гг.