Какой антифриз используют в России чаще всего?

Ответ дает ежегодное исследование «Автостат Омнибус»: в 2026 году самым популярным и используемым антифризом вновь стал FELIX.

Стоит отметить, что бренд сохраняет безоговорочное лидерство уже восьмой раз подряд!*

Антифризы FELIX выбирают миллионы автолюбителей и тысячи СТО. Секрет такого доверия – в надежности производителя.

За брендом стоит компания «Тосол-Синтез» с более чем 30-летним опытом в автохимии. Собственная аккредитованная лаборатория, колоссальный опыт и автоматизированное производство — все это гарантирует стабильно высокое качество продукции каждой партии.

Продукция используется для сервисного обслуживания и в качестве первой заливки на крупнейших автозаводах страны. Бренд постоянно развивается и первым выпустил антифризы для китайских автомобилей (FELIX Dragon LEC II) и электромобилей (FELIX Evolt).

По ссылке вы можете подобрать правильный антифриз FELIX для своего авто.

Друзья, поддержите антифриз FELIX в премии потребительского доверия «Бренд Года» – голосуйте по ссылке

*Источник – отчет «АВТОСТАТ Омнибус Антифризы», размер выборки каждой волны исследования – более 3000 респондентов, опросы 2019-2026 гг.