Кроссовер Азимут проверили на «электромагнитную прочность»

Новинка АВТОВАЗа Lada Azimut прошла испытания в безэховой камере

Современный автомобиль постоянно окружен источниками электромагнитных волн – смартфонами, рациями, Bluetooth-устройствами и другой электроникой, – да и сам создает помехи.

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Azimut проверили на устойчивость к электромагнитным помехам

Поэтому Lada Azimut, одну из самых насыщенных электроникой моделей марки, отправили на предсерийные испытания в специальную безэховую камеру.

Инженеры АВТОВАЗа проверяли, как бортовые системы работают под воздействием мощных электромагнитных полей и статических разрядов и насколько сама машина влияет на окружающую электронику.

В ходе тестов использовалось обновленное оборудование лаборатории и робот-автопилот, который может нажимать педали, вращать руль, переключать селектор передач и управлять кнопками и экраном автомобиля.

Azimut проверили на устойчивость к электромагнитным помехам

Результат – подтвержденный запас устойчивости электронных систем Lada Azimut и их стабильная работа при повышенных электромагнитных нагрузках.

Напомним, стоимость нового кроссовера Lada Azimut еще не названа, но может составить около 2 млн рублей - так считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. В дилерских центрах ждут появления первых машин в начале ноября.

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