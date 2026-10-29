Кроссовер Азимут проверили на «электромагнитную прочность»
Современный автомобиль постоянно окружен источниками электромагнитных волн – смартфонами, рациями, Bluetooth-устройствами и другой электроникой, – да и сам создает помехи.
Поэтому Lada Azimut, одну из самых насыщенных электроникой моделей марки, отправили на предсерийные испытания в специальную безэховую камеру.
Инженеры АВТОВАЗа проверяли, как бортовые системы работают под воздействием мощных электромагнитных полей и статических разрядов и насколько сама машина влияет на окружающую электронику.
В ходе тестов использовалось обновленное оборудование лаборатории и робот-автопилот, который может нажимать педали, вращать руль, переключать селектор передач и управлять кнопками и экраном автомобиля.
Результат – подтвержденный запас устойчивости электронных систем Lada Azimut и их стабильная работа при повышенных электромагнитных нагрузках.
Напомним, стоимость нового кроссовера Lada Azimut еще не названа, но может составить около 2 млн рублей - так считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. В дилерских центрах ждут появления первых машин в начале ноября.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX