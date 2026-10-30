Госдума одобрила рост акцизов на автомобили и топливо на 2027-2029 годы

Для машин мощностью свыше 90 л.с. ставка акциза вырастет до 74 рублей за л.с

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, предусматривает индексацию ставок акцизов на ближайшие три года.

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Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета.

Это касается к том числе и машин: так, акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью свыше 90 л.с.устанавливается на 2027 год в размере 68 рублей за одну л.с., на 2028 год – 71 рубль, на 2029 год – 74 рубля; на автомобили свыше 150 л.с. и мотоциклы с такой же мощностью – 653 рубля, 679 рублей и 706 рублей соответственно.

На легковые авто с двигателем мощностью свыше 200 л.с. акциз составит в 2027 году 1069 рублей, в 2028 году – 1112 рублей, в 2029 году – 1156 рублей; свыше 300 л.с. – 1822 рубля, 1895 рублей и 1971 рубль соответственно; свыше 400 л.с. – 1886 рублей, 1961 рубль и 2039 рублей; а свыше 500 л.с. – 1948 рублей, 2026 рублей и 2107 рублей.

Среди прочих повышений – акциз на автобензин пятого класса в 2027 году составит 19 126 рублей за тонну, в 2028 году – 19 891 рубль, в 2029 году – 20 687 рублей, а на бензин, не соответствующий этому классу, – 19 608, 20 392 и 21 208 рублей соответственно; на прямогонный бензин – 21 600, 22 464 и 23 363 рубля.

Акциз на дизельное топливо составит 13 566 рублей в 2027 году, 14 109 рублей в 2028 году и 14 673 рубля в 2029 году за тонну, а на моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – 9 056, 9 418 и 9 795 рублей соответственно.

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