Зимний прогрев двигателя: коротко, но с умом

Эксперты рассказали, как греть мотор в мороз, чтобы ни ему не навредить и штраф не получить

Вопрос прогрева двигателя зимой до сих пор вызывает споры, хотя дискуссия ведется десятилетиями. Раньше, во времена карбюраторов, долгий прогрев считался обязательным.

Сегодня часть автопроизводителей уверяет: современным машинам это не нужно и даже вредно. «Российская газета» опросила профильных экспертов и выяснила, что истина, как обычно, посередине.

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Специалисты сходятся в одном: греть двигатель современных бензиновых, дизельных и газовых автомобилей нужно, но не до рабочей температуры на холостом ходу. Главное – после короткого прогрева ехать в щадящем режиме, без высоких оборотов и резких ускорений. Первые километры пути должны быть плавными, чтобы мотор и трансмиссия прогревались в движении. Долгая работа на холостых, наоборот, приводит к неполному сгоранию топлива, смыванию масляной пленки со стенок цилиндров, повышенному износу и лишнему расходу горючего. Резкий старт на холодном моторе тоже вреден: густое масло не сразу попадает во все каналы смазки, и детали трутся «всухую».

Оптимальный алгоритм большинство экспертов описывают так: запуск, от 30 секунд до 3-5 минут работы на холостых – в зависимости от мороза и типа двигателя, затем плавное движение на низких оборотах. Ориентиром готовности служат стабилизация оборотов и появление теплого воздуха из дефлекторов отопителя. Турбированные бензиновые моторы требуют более внимательного отношения – им стоит выждать 2-3 минуты, дизели при сильных морозах прогреваются дольше, до 5-10 минут. Атмосферным бензиновым агрегатам при умеренном минусе достаточно 30-60 секунд.

Отдельный нюанс – законодательство. Пункт 17.2 ПДД запрещает стоянку с работающим двигателем в жилой зоне дольше 5 минут. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 3 тысячи.

Эксперты советуют не дожидаться полного прогрева во дворе: если мотор не согрелся за 3-5 минут, лучше выехать и продолжить прогрев в движении за пределами жилой зоны.

В движении первые 3-5 километров держите обороты умеренными – в пределах 2-2,5 тысяч для бензиновых моторов и 1,5-2,5 тысячи для дизелей, избегайте резких разгонов и кик-даунов.

Когда стрелка температуры подойдет к рабочей зоне, можно переходить к обычному ритму езды.

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