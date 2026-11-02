Привычный для россиян кроссовер Haval могут снять с производства: подробности

Haval и MGC Group обсуждают прекращение выпуска Haval M6 на заводе ПСМА

Выпуск Haval M6 в России оказался под вопросом. Кроссовер, который еще недавно входил в тройку самых востребованных моделей марки, собирают на калужской площадке ПСМА, и теперь судьба этой сборки обсуждается.

Haval M6

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На российский рынок модель вышла в июле 2023 года. Довольно быстро она стала одной из главных в линейке бренда: по итогам сентября 2026-го M6 занял вторую строчку, пропустив вперед только Haval Jolion.

Цифры выглядят так – 2587 проданных машин у M6, 6029 у Jolion и 1772 у Haval F7, который оказался третьим. Статистикой с «Китайскими автомобилями» поделились в «Автостат Инфо».

Собирать кроссовер поначалу начали на заводе GWM под Тулой. Мощностей там не хватало, поэтому выпуск перенесли на бывшую фабрику «ПСМА Рус» в Калужской области – причем от крупноузловой сборки к полному циклу там перешли довольно быстро.

Льгот по «зеленой шкале» у завода нет

Именно вокруг калужской площадки и развернулась дискуссия. Haval и MGC Group (бывшая Magna в России, контролирует всю операционную структуру завода) обсуждают вероятность прекращения выпуска M6 – об этом рассказали сразу два источника.

Первый из них объясняет: все упирается в отсутствие у предприятия льгот по «зеленой шкале» Минпромторга РФ. Программа предусматривает компенсацию утилизационного сбора, а ее размер зависит от уровня локализации автомобиля. Без такой поддержки сборка бюджетной модели становится коммерчески невыгодной.

Haval M6

Второй источник информацию не опроверг, зато добавил: параллельно рассматривают и альтернативы. Вариантов два – рестайлинг Haval M6 либо запуск новой, более маржинальной модели.

Габариты, оснащение и цены

По классу это компактный кроссовер: 4664 мм в длину, 1830 в ширину, 1729 в высоту, колесная база – 2680 мм. Клиренс составляет 170 мм, топливный бак вмещает 55 литров, багажник – 808 л, а со сложенными сиденьями уже 1700 л. В салоне помещаются пятеро, подвеска независимая: спереди со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – на двойных рычагах.

В конце марта 2026 года машина пережила комплексное обновление. Такую версию легко узнать по глянцево-черной решетке радиатора, а внутри появился центральный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма. Пассивную безопасность подтянули за счет боковых подушек.

В список оснащения также вошли камера заднего вида с динамическими линиями разметки, футляр для очков и обогрев рулевого колеса. Начиная с 2026 года M6 получает телематический сервис GWM Connection: через него удаленно управляют центральным замком, запуском и остановкой двигателя, а также климат-контролем.

Под капотом скрывается 1,5-литровый бензиновый мотор, отдача – 143 лошадиные силы и 202 Нм крутящего момента. Трансмиссия на выбор: 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная. Привод только передний, разгон до сотни занимает чуть менее 13 секунд, максимальная скорость – 175 км/ч, расход в смешанном цикле – 8,3 литра на 100 километров.

Сейчас в России доступны две комплектации 2026 года. Базовая с 6-ступенчатой механикой стоит 2 099 000 рублей, а версию с 7-ступенчатым роботом предлагают за 2 349 000 рублей.

О том, как стремительно некоторые кроссоверы исчезают из российских салонов, «За рулем» уже рассказывал.

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