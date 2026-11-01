В России почти закончились кроссоверы этой марки

Geely увеличит поставки EX5 EM-R в РФ: версия EX5 EM-i почти распродана

Ставку на более доступный последовательный гибрид делает Geely в России: поставки кроссовера EX5 в версии EM-R решено нарастить. Причина простая – публике эта модификация понравилась больше, чем EM-i. А вот сама EM-i, по сути, заканчивается: на официальном сайте марки в наличии числится не больше пяти таких автомобилей.

Geely EX5 EM-i

В пресс-службе компании пояснили: объемы поставок планируют исходя из предпочтений покупателей. После выхода EM-R на российский рынок спрос на нее оказался выше – отсюда и решение везти больше машин.

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Что перевесило? Во многом – цена. Geely EX5 EM-R предлагается в двух комплектациях, за 3,48 млн и 3,83 млн рублей. У EM-i комплектация одна, и она дороже – 3,97 млн. При сопоставимом уровне оснащения последовательный гибрид обходится дешевле.

В линейке модель появилась в августе, и EM-R стала третьей – после полностью электрической модификации и параллельно-последовательного гибрида EM-i. Разница между гибридами в схеме работы: у EM-i бензиновый мотор может подключаться к передним колесам, а у EM-R двигатель внутреннего сгорания с колесами напрямую не связан – его задача крутить генератор, который автоматически подзаряжает тяговую батарею. Мощность у обеих версий, между прочим, одинаковая.

О новой полноприводной версии Geely EX5 «За рулем» уже рассказывал.

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