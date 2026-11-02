Volga K50: рекордный дисконт при покупке за наличные

Кроссовер Volga K50 подешевел для покупателей за наличные до 400 тыс. рублей

С ноября 2024 года самый популярный кроссовер марки Volga – модель K50 – стала доступна по специальным ценам при оплате наличными.

Размер прямой выгоды зависит от выбранной комплектации и достигает рекордных для бренда значений.

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Для версий «Комфорт» и «Премиум» скидка составляет 350 тысяч рублей. Покупатели топового исполнения «Эксклюзив» смогут сэкономить 400 тысяч.

Таким образом, базовая комплектация обойдется в 3 999 000 рублей, средняя – в 4 299 000, а максимальная – в 4 399 000 рублей. Важно учесть, что новая акция не суммируется с другими выгодами и поддержками.

При этом продолжает действовать октябрьская скидка дистрибьютора: 100 тысяч рублей для младших версий и 150 тысяч для топовой. С учетом этой скидки цены варьируются от 4 249 000 до 4 649 000 рублей.

Технически K50, являющийся аналогом Geely Monjaro, во всех версиях оснащается безальтернативным двухлитровым турбомотором на 238 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Производство Volga в Нижнем Новгороде стартовало весной, а с августа ведется полным циклом. По данным аналитика « Автостата» Сергея Целикова, именно K50 стал самой востребованной моделью марки, которая уже опередила « Москвич» по продажам за большую часть октября.

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