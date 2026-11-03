Новый Freelander вышел на рынок: 10 тысяч предзаказов сразу после премьеры

Начались продажи пятиместного Freelander 8 с ценой от 3,75 млн рублей

В Китае стартовали поставки пятиместной версии Freelander 8 – гибридного внедорожника, который выпускает совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover.

Купить машину можно в одной из трех комплектаций. Без скидок ценник начинается от 309,9 тыс. юаней и доходит до 389,9 тыс. – в пересчете это примерно 3,75-4,71 млн рублей по курсу на 2 ноября 2026 года. По временной акции стоимость падает до 289,9-369,9 тыс. юаней (около 3,50-4,47 млн рублей).

Freelander 8

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Премьера модели в Китае прошла в сентябре. Уже за первые два дня производитель собрал 10 тыс. подтвержденных заказов. Шестиместное исполнение с тремя рядами кресел добралось до покупателей 19 сентября, а пятиместная версия пошла позже.

По габаритам Freelander 8 относится к полноразмерным внедорожникам: 5118 мм в длину, 2050 мм в ширину, 1898 мм в высоту при колесной базе 3040 мм. Багажник пятиместной модификации вмещает 935 л, а если сложить задние сиденья, объем вырастает до 2330 л. У шестиместного варианта максимум скромнее – 1188 л. На прицеп, кстати, разрешено грузить до 2 т.

Freelander 8

На передней панели растянулся панорамный экран диагональю 48,3 дюйма, рядом с ним – отдельный дисплей мультимедийной системы на 15,6 дюйма. В списке оборудования числятся цифровое зеркало заднего вида, селектор трансмиссии на рулевой колонке, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 50 Вт, атмосферная подсветка, потолочный экран и встроенный холодильник.

Задний ряд получил электропривод регулировки спинок, массаж с десятью точками воздействия и сенсорный экран на 5,98 дюйма, встроенный в центральный подлокотник.

Шасси тоже непростое. Задние колеса подруливают с углом до 10 градусов, а радиус разворота составляет всего 5,15 м. Пневматическая подвеска здесь двухкамерная, водителю помогает система с лидаром, а внедорожный комплекс i-ATS инженеры разработали вместе с Huawei.

Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который трудится генератором. Тяговая батарея CATL емкостью 60,3 кВт·ч дает заявленные 310 км исключительно на электротяге по циклу CLTC, или 254 км по WLTP. Поддержка зарядки 6C позволяет пополнить запас с 20 до 80% за 12 минут, а топливный бак рассчитан на 60 л.

Двигают внедорожник два электромотора суммарной максимальной мощностью 610 кВт (818 л.с.). Пиковый крутящий момент достигает 813 Н·м, до 100 км/ч машина разгоняется за 4,6 секунды.

Задний электромотор выдает до 250 кВт (335 л.с.) и работает в паре с двухступенчатым редуктором, у которого имеется пониженная передача. Крутящий момент на колесах заявлен на уровне 8 тыс. Н·м.

Любопытная деталь: премьеру Freelander 8 одно время переносили – помешал надвигавшийся тайфун «Дельфин».

О том, чем еще удивляют новые китайские кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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