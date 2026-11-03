Названы самые ликвидные подержанные гибриды

Гибридные авто с самой высокой остаточной стоимостью назвали в Китае

На китайском вторичном рынке посчитали, насколько быстро дешевеют гибриды. Перечисленные модели есть и в России: среди годовалых машин первым стал Zeekr 9X, а в трехлетнем сегменте лидерство забрал Tank 500 Hi4-T.

Годовалые гибриды: топ-3

Флагманский Zeekr 9X за 12 месяцев удерживает 80,2% начальной стоимости. На старте шестиместную версию продавали за 5,65-7,27 млн рублей; сейчас ценник просел до 4,53-5,83 млн.

Вторую строчку занял Fang Cheng Bao Ti 7 от BYD – за пределами Китая он известен как BYD Ti 7. Несущий кузов и гибридная установка помогают ему сохранять 76,8% стоимости. Новая машина стоила 2,3-2,66 млн рублей, а через год ее оценили в 1,77-2,05 млн.

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Тройку замкнул рамный Tank 400 в версиях Hi4-T и Hi4-Z. Его показатель – 75%: новый автомобиль стоил 3,46-3,87 млн рублей, спустя год его можно взять за 2,6-2,9 млн.

Трехлетние гибриды: лидеры

В категории трехлетних гибридов первым идет Tank 500 Hi4-T. За три года он сохраняет 62,5% начальной цены. Раньше такой автомобиль стоил 4,06 млн рублей, теперь его оценивают в 2,69 млн.

На втором месте Tank 400 Hi4-T с результатом 57,6%. На старте продаж этот внедорожник стоил 3,39-3,51 млн рублей, сейчас его можно приобрести за 1,95-2,02 млн.

Третьим стал Haval Raptor, который за пределами Поднебесной продается как Haval H7. Он держит 53,8% стоимости: новая модель стоила 2,01-2,31 млн рублей, сейчас ее оценивают в 1,08-1,24 млн.

О том, как изменились цены на популярные модели Changan, «За рулем» уже рассказывал.

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