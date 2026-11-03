В России изменилась стоимость популярных моделей Changan: актуальные цены

Changan отменил скидки на CS75 Plus и UNI-V и сократил на UNI-K iDD

Российский офис Changan пересмотрел прямые скидки на три модели. Речь идет о кроссоверах CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбеке UNI-V. Базовые рекомендованные цены не поменялись, зато с учетом прежних выгод машины стали менее доступными – прибавка составила от 100 до 300 тыс. рублей, или 3,1-6,8%.

Changan CS75 Plus

Кроссовер CS75 Plus 2025 года выпуска больше не получает прямую скидку в 200 тыс. рублей. Ее убрали во всех трех комплектациях – «Комфорт», «Люкс» и «Техно». В итоге автомобили 2025 года без дополнительных спецпредложений стоят от 3 819 900 до 4 189 900 рублей.

Для сравнения, машины 2024 года продаются за 3 669 900-4 029 900 рублей, но у них отдельной прямой скидки и раньше не было.

Changan CS75 Plus

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Базовая версия «Комфорт» укомплектована 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 181 л. с. Более дорогие «Люкс» и «Техно» получили 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 226 л. с. Во всех случаях стоит восьмиступенчатый автомат, привод – передний.

Цены по комплектациям выглядят так: «Комфорт» 2024 года – 3 669 900 рублей, «Люкс» – 3 869 900, «Техно» – 4 029 900. Для 2025 года: «Комфорт» – 3 819 900, «Люкс» – 4 019 900, «Техно» – 4 189 900 рублей.

Changan UNI-V

У лифтбека UNI-V изменения затронули все четыре комплектации 2024 года. Прямая скидка в 100 тыс. рублей, которая раньше распространялась на «Стандарт», «Люкс», «Комфорт» и «Техно», больше не действует. Без дополнительных выгод такие машины стоят от 3 189 900 до 3 329 900 рублей.

Все UNI-V 2024 года оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и крутящим моментом 280 Нм. В паре с ним работает семиступенчатый робот с двойным сцеплением. Привод – передний.

Changan UNI-V

Версии 2025 года представлены комплектациями «Люкс» и «Техно» по 3 409 900 и 3 479 900 рублей соответственно. Прямых скидок для них не предусмотрено. Цены по всем версиям 2024 года: «Стандарт» – 3 189 900, «Люкс» – 3 259 900, «Комфорт» – 3 279 900, «Техно» – 3 329 900 рублей.

Changan UNI-K iDD

Гибридный кроссовер UNI-K iDD 2023 года выпуска потерял не всю скидку, а ее часть. Прямая выгода уменьшилась на 300 тыс. рублей: если раньше она составляла 900 тыс., то теперь – 600 тыс. рублей.

Changan UNI-K iDD

Из-за этого единственная комплектация «Техно» с учетом скидки подорожала на 6,77% – с 4 429 900 до 4 729 900 рублей. Базовая цена гибрида осталась прежней: 5 329 900 рублей.

Под капотом UNI-K iDD стоит подзаряжаемая гибридная установка с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 166 л. с. и крутящим моментом 255 Нм. В состав силовой установки входит шестиступенчатый автоматический агрегат.

На фоне подорожания китайских моделей «За рулем» рассказывал о кроссовере Honda, который привезли в Россию с выгодной ценой.

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