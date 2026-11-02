Добротный надежный кроссовер Honda привезли в Россию с очень приятной ценой

Кроссовер Honda XR-V предлагается в России под заказ с ценами от 2,2 млн рублей

Кроссовер Honda XR-V, который продают только в Китае и считают одной из самых надежных моделей на местном рынке, добрался до России через альтернативные каналы. Купить его можно как из наличия, так и под заказ, цены начинаются с 2,2 млн рублей.

Самый доступный ценник – в Иркутске и Кемерово: там новый XR-V оформляют под заказ за те же 2 200 000 рублей. Правда, продавцы обычно сразу оговариваются: стоимость в объявлениях привязана к курсу валют на день публикации, так что к моменту сделки цифра может поменяться.

Honda XR-V

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Чуть дороже, за 2 300 000 рублей, аналогичную машину готовы привезти во Владивостоке, Перми и Санкт-Петербурге. В пределах 2 400 000 рублей заказ открывают некоторые продавцы в Москве, Воронеже, Тюмени, Екатеринбурге и Красноярске. А вот в Самаре, Пензе, Кирове, Мурманске и ряде других городов запросы выше.

Если брать из наличия, ориентироваться стоит на 2 600 000 рублей – столько просят в Томске. В Оренбурге тот же кроссовер оценили на 50 тысяч дороже, в 2 650 000 рублей.

Дороже всего XR-V предлагают в Казани (2 920 000 рублей), Ярославле (3 050 000), Москве (3 100 000), Анапе (3 400 000) и Петрозаводске (3 500 000).

Honda XR-V

Даже по минимальной цене продавцы обещают привоз богато оснащенной машины 2023-2025 года выпуска.

Салон отделан эко-кожей, крыша панорамная, руль – кожаный мульти-руль. Есть адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, функция запуска двигателя с кнопки и легкосплавные колесные диски.

Техника у всех XR-V китайской сборки одинаковая: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л. с. и 145 Нм крутящего момента, вариатор и передний привод.

Интерьер Honda XR-V

Для ориентира: самый популярный в России кроссовер Tenet T7 стоит минимум 2 805 000 рублей – дороже, чем XR-V по заказным ценам.

Актуальный Geely Coolray в базовой комплектации оценивается от 2 774 990 рублей.

Haval Jolion с роботизированной коробкой передач обойдется по меньшей мере в 2 499 000 рублей.

В начале года Honda XR-V вошел в «тройку» самых надежных автомобилей китайской сборки – рейтинг составила одна из авторитетных автомобильных организаций КНР.

О кроссовере, который набирает популярность в России и скоро получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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