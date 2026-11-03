Владельцы Lixiang столкнулись с волной кибератак на цифровые профили

Мошенники блокируют автомобили Li Auto через взлом мастер-аккаунтов и требуют выкуп

В сети активно обсуждается проблема массового хищения мастер-аккаунтов у российских владельцев электромобилей Li Auto.

Получив контроль над цифровым мастер-аккаунтом владельца, злоумышленники блокируют доступ к управлению машиной и требуют за восстановление от 35 до 45 тысяч рублей. В результате дистанционного взлома у автомобиля гаснут экраны, отключается климат-контроль, а в ряде случаев транспортное средство невозможно даже запустить.

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На данный момент официально известно о 20 пострадавших, однако реальное число жертв может быть значительно выше.

Мастер-аккаунт представляет собой главный цифровой профиль собственника, который служит ключом к фирменному приложению. Именно через него открывается доступ к замкам, запуску двигателя и системам безопасности. Год назад владельцы могли обезопасить себя, оформив номер в сервисе eSender на собственный паспорт. Теперь же, по словам эксперта Рассказова, мошенники атакуют именно этот сервис, уводя аккаунты у владельцев с исправно оплаченными номерами, причем все действия происходят штатными средствами Li Auto.

Производитель совместно с российским дистрибьютором уже работает над механизмами защиты учетных записей и восстановления доступа для законных владельцев.

Специалисты подчеркивают, что стопроцентной защиты от хакеров не существует, но соблюдение цифровой гигиены способно помешать злоумышленникам. Владельцам рекомендуется проверить привязку мастер-аккаунта к номеру, оформленному на их паспорт, и заранее продлить его действие. Кроме того, следует сменить пароль в eSender на уникальный, никому не сообщать СМС-коды и данные от аккаунта, даже сервисам, обещающим русификацию.

Если приложение внезапно перестало пускать в систему, необходимо сразу зафиксировать все скриншотами и обратиться в полицию, понимая, что выкуп не гарантирует возврат доступа к функционалу автомобиля.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Несложные наблюдения показывают, что владельцы машин сами предоставляют данные по своему аккаунту – когда сторонние лица предлагают содействие типа «поможем оплатить китайский телефонный номер», к которому привязана учетная запись владельца машины. Это не взлом, а безрассудство.

Надо соблюдать цифровую гигиену не только в случае с телефоном или компьютером, но и при пользовании современным автомобилем. Если это сложно, купите УАЗ.

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