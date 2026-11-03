Jeland вышел на лeд: автобренд стал партнером клуба «Шанхай Дрэгонс»

Автопроизводитель Jeland и клуб КХЛ объединились на сезон 2026/2027

Российский автомобильный бренд Jeland – официальный партнер хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс».

Соглашение рассчитано на сезон КХЛ 2026/2027 годов и должно поддержать развитие хоккея, укрепив позиции марки в спортивной среде.

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«Шанхай Дрэгонс» выступает в Континентальной хоккейной лиге. Клуб был основан в 2016 году как «Куньлунь Ред Стар», а в августе 2025-го в ходе масштабного ребрендинга получил нынешнее имя. В апреле 2026 года президентом команды стал легендарный российский хоккеист Илья Ковальчук – олимпийский чемпион и трехкратный участник Матчей всех звезд НХЛ.

Старт сотрудничеству дали 1 ноября на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге – самой большой и современной ледовой арене мира, где базируется клуб. Операционный директор Jeland Андрей Чирков и Илья Ковальчук приняли участие в символическом вбрасывании шайбы перед матчем.

Особым гостем вечера стал демонстрационный образец робота-собаки – совместная российско-китайская разработка компаний Defetoo и холдинга «АГР». Необычный «болельщик» задал арене технологичный ритм и органично вписался в атмосферу большого спорта, став одной из главных звезд матча.

Андрей Чирков подчеркнул, что целеустремленность, сила духа и движение вперед объединяют хоккей и философию J Jeland. Он отметил гордость общими корнями из культурной столицы и выразил уверенность, что партнерство придаст команде сил в борьбе за лидерство, пожелав болельщикам ярких эмоций и захватывающего сезона, а также поздравив «Драконов» с волевой победой в матче.

Илья Ковальчук назвал партнерство не просто союзом двух брендов, а соединением разных культур – хоккея и мира автомобилей. По его словам, философия Jeland созвучна тому, что клуб дарит болельщикам на льду, и вместе стороны будут создавать новые яркие впечатления и незабываемые эмоции.

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