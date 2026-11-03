Оформлена как трактор и стоит миллионы: на продажу выставили крутую «Буханку»

В Германии выставили на продажу тюнингованный УАЗ «Буханка» за 3,8 млн рублей

В Германии на продажу выставили необычно подготовленный УАЗ «Буханка», который местные органы зарегистрировали как трактор. Об этом сообщает 110km.Ru. Владелец просит за автомобиль 2018 года выпуска без малого 42 тысячи евро (3,8 млн рублей). П робег составляет 15 000 км.

Под капотом у внедорожника трудится штатный бензиновый мотор объемом 2,7 литра, выдающий 112 лошадиных сил. Работает он в паре с пятиступенчатой механикой, а тяга идет на все колеса. От серийной версии этот экземпляр отличается заметно: здесь и лифтованная подвеска, и 16-дюймовые диски AEZ Typ ANQ с покрышками класса AT, и шноркель. Сапуны мостов, кстати, выведены наверх.

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Оснащение получилось богатым для такой машины. Есть ручные хабы, встроенный компрессор, усиленные стальные бамперы и лебедка с 25-метровым тросом. Дополнительный светодиодный свет дает круговой обзор, а фаркоп здесь гидравлический. Для дальних поездок предусмотрены палатка на крыше и большая маркиза у боковой двери.

Внутри салон утеплен и защищен от шума. Передние сиденья обзавелись подогревом, также в наличии кондиционер и усилитель руля. Связь обеспечивает рация, а с запасными колесами проблем нет – их два, причем полноразмерных, одно крепится сзади на откидном держателе.

Есть и нюансы, о которых стоит знать заранее. Перед началом эксплуатации придется поменять главную и дополнительную батареи – машина долго стояла без движения. Последнее обслуживание провели в октябре 2025 года, техосмотр (HU) действителен до октября 2028-го. Ремень ГРМ заменили сразу после покупки, то есть в мае 2018 года.

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