Прогноз: этот популярный отечественный кроссовер с годами мало потеряет в цене

Эксперт Виноградов: у Volga K50 неплохая перспективная остаточная стоимость

Среди кроссоверов из Поднебесной появились машины, которые держат цену не хуже признанных лидеров. К такому выводу пришел эксперт Виноградов, изучив данные онлайн-площадок.

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Volga K50

И хотя многие китайские модели сегодня выпускаются в России под собственными именами, на ликвидность это почти не влияет. Здесь особняком стоит Volga K50 – автомобиль, который лишь недавно появился на нашем рынке, но уже привлек внимание экспертов.

Секрет прост: под этим именем скрывается хорошо знакомый россиянам Geely Monjaro, который всегда пользовался спросом и на вторичном рынке, и в салонах новых автомобилей.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Именно поэтому у Volga K50 есть все шансы повторить успех «донора».

Если ликвидность новинки окажется близка к показателям Monjaro, то за первый год эксплуатации автомобиль потеряет порядка 14-15% стоимости, а через три года подешевеет примерно на 30-32%.

Volga K50

Для китайского кроссовера это отличный результат: покупатель получает современную машину, которая не обесценивается стремительно и позволяет выгодно продать ее в будущем. Так что Volga K50 – редкий случай, когда китайский автомобиль можно покупать без опасений потерять деньги уже на следующий день после сделки.

О других моделях, которые со временем мало теряют в цене, читайте в полной версии материала.

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