Простой мотор и автомат – в РФ привезли новый Volkswagen дешевле 2 млн рублей

Volkswagen Sagitar S из Китая ввозят в РФ под заказ с ценой от 1,75 млн рублей

В России начали продавать седан Volkswagen, который официально на наш рынок никогда не приходил. Речь про Sagitar S с китайского рынка. Машину возят под заказ, и интересна она прежде всего связкой простого атмосферного мотора с проверенным автоматом. Ну и цена по нынешним меркам выглядит довольно демократичной.

Volkswagen Sagitar S

Судя по объявлениям на одной из классифайд-площадок, минимальный ценник на новый Sagitar S – 1,75 млн рублей.

Такой седан под заказ предлагает компания из Владивостока.

В сумму, как уверяет продавец, уже включены все таможенные платежи, услуги брокера и документы, нужные для дальнейшей постановки машины на учет.

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Что по оснащению? Конкретная версия в объявлении не уточняется, хотя уже «в базе» модель укомплектована неплохо. Восемь подушек безопасности, кожаный мульти-руль, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, четыре аудиодинамика, 12,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, цифровая приборная панель, LED-оптика, электрорегулировки зеркал, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и центральный замок с дистанционным управлением – все это доступно в исходном исполнении.

В Находке заказ обойдется минимум в 1 880 000 рублей. У других владивостокских компаний цены на такой автомобиль доходят до 2 000 000-2 060 000 рублей. Правда, финальная сумма не фиксирована: на нее влияют курс валют, расходы на логистику, размер комиссии и прочие переменные, которые меняются буквально на ходу.

Под капотом у всех предлагаемых седанов стоит один и тот же агрегат. Это 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 110 л. с., знакомый по другим «китайским» Volkswagen. Пару ему составляет классический шестиступенчатый «автомат» Aisin TF-60SN.

Интерьер Volkswagen Sagitar S

Кстати, ровно такую же коробку передач ставили на Volkswagen Polo и Skoda Rapid российского производства. А мотор 1.5 здесь, по сути, представляет собой эволюцию известных атмосферных двигателей 1.6 от Volkswagen, которые выпускали на бывшем заводе концерна в Калуге.

Габариты такие: 4702 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1484 мм в высоту, колесная база – 2688 мм. По сути Sagitar S является укороченной и упрощенной версией более крупного седана Sagitar L. В основе лежит модульная платформа MQB со стойками «МакФерсон» спереди и торсионной балкой сзади.

О том, какие комплектации китайских новинок готовят для России, «За рулем» уже рассказывал.

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