Changan UNI-Z для России: названы комплектации и оснащение

Городской кроссовер предложат в версиях «Люкс» и «Техно»

Changan раскрыл подробности оснащения городского кроссовера UNI-Z, который выйдет на российский рынок в двух комплектациях – «Люкс» и «Техно».

Уже базовая версия получит пакет активных ассистентов водителя и панорамную крышу с люком, а топовая дополнит список вентиляцией передних сидений, аудиосистемой Sony и расширенным набором электронных помощников, включая мониторинг слепых зон.

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Changan UNI-Z

Под капотом паркетника четырeхцилиндровый турбомотор NE1.5T объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Тягу на передние колеса передает семиступенчатая роботизированная коробка 7DCT, а расход бензина АИ-92 по циклу CLTC составляет 7,4 литра на 100 км.

Габариты кузова – 4718 мм в длину при ширине 1880 мм и колесной базе 2780 мм. Дорожный просвет равен 179 мм, углы въезда и съезда – 19 и 25 градусов, а объем багажника варьируется от 638 до 1425 литров.

В версии «Люкс» установлены светодиодные фары и фонари, 19-дюймовые диски, спортивные сиденья с комбинированной обивкой, электропривод водительского кресла в шести направлениях и мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном, поддерживающая навигацию, голосовое управление, Apple CarPlay и Android Auto. За безопасность отвечают шесть подушек, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении и сходе с полосы, а также автоматическое экстренное торможение.

Старшая «Техно» выделяется 20-дюймовыми дисками, рейлингами, раздвоенным выхлопом с четырьмя патрубками и динамическими поворотниками. В салоне появляются полностью кожаные сиденья с вентиляцией, атмосферная подсветка, двухслойные боковые стекла, ионизация воздуха, аудиосистема Sony с восемью динамиками и беспроводная зарядка. К ассистентам добавляются контроль слепых зон, помощь при перестроении и предупреждение при открытии двери.

Для российского климата UNI-Z подготовлен уже в базовой версии: предусмотрены подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, обогрев подушек второго ряда, пятилитровый бачок омывателя и дистанционный запуск двигателя.

Цены и сроки начала продаж Changan UNI-Z будут объявлены дополнительно.

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