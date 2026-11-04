Xpeng в России — сколько новый хит продаж будет стоить у нас?

Кроссоверы Xpeng в РФ получат русификацию и пакет онлайн-сервисов Яндекса

Набирающий глобальную популярность и в октябре впервые превысивший отметку в 50 000 продаж на мировом рынке бренд Xpeng появится в России.

По имеющейся в свободном доступе информации, продвижением бренда в РФ занимается компания «Яндекс Электро», а первыми моделями на российском рынке станут полностью электрические кроссоверы Xpeng G6 и G9. Оба получат русификацию и интегрированные в штатную мультимедийку онлайн-сервисы Яндекса: Карты, Навигатор и Музыку, сообщает источник, опубликовавший предварительные российские прайсы на обе модели.

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Автор заметки уточняет, что в российской версии «младший» G6 при длине кузова 4758 мм и базе 2890 мм будет укомплектован двумя электродвигателями суммарной отдачей 478 л.с. Это значит, что к нам привезут полноприводную версию Performance. Литий-железо-фосфатная батарея на 80,8 кВт·ч дает запас хода до 510 км по WLTP. Ориентировочная цена в России (в компании обещают уточнить цифры в ближайшее время) – от 6,95 млн рублей.

Xpeng G9 – более крупный, статусный и дорогой: длина кузова 4891 мм, база 2998 мм, два электромотора на 575 л.с., полный привод, батарея на 93,1 кВт·ч и запас хода 540 км – за все это в России попросят, по предварительным и пока неподтвержденным данным, от 7,9 млн рублей. Остается дождаться официального объявления комплектаций и цен.

Ранее «За рулем» рассказал о новом Volkswagen, который делают совестно с Xpeng.