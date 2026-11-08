Brabus превратил G-класс в 900-сильный пикап с тиковой платформой

Тюнинговое ателье удлинило Mercedes AMG G63 на 50 см и ограничило тираж 10 штуками

Компания Brabus представила необычную трансформацию Mercedes-AMG G63 актуальной серии W 465: внедорожник превратился в полноценный пикап с грузовой платформой, отделанной ценными породами дерева.

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Для этого специалисты разработали дополнительный модуль для рамной конструкции, увеличив колесную базу на 50 см и сместив заднюю подвеску назад. При этом исходная жесткость кузова на кручение сохранилась. Габариты новинки составляют: 5,38 метра в длину, 2,06 метра в ширину и 2,05 метра в высоту – на 68,9 см длиннее серийного G63 без запасного колеса.

Салон отделен от платформы стальной перегородкой с обогреваемым стеклом. Пол и распашной задний борт выполнены из металла, боковые стенки – из углеволокна, а поверх пола уложен настил из тикового дерева. За перегородкой предусмотрены два запираемых водонепроницаемых отсека. Задние двери открываются на 90 градусов, что облегчает посадку и высадку.

Под капотом – 4,4-литровый V8, рабочий объем которого увеличили с 4 до 4,4 литра, установив кованые поршни, специальный коленвал и высокопрочные шатуны. Два более крупных турбокомпрессора повышают давление наддува до 1,4 бара.

Отдача составляет 900 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1250 Н*м, хотя электроника ограничивает его на отметке 1050 Н*м. Разгон до сотни занимает 3,7 секунды, максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Автомобиль получил расширенный кузов с карбоновыми крыльями и 24-дюймовые трехспицевые диски, а регулируемая подвеска уменьшила дорожный просвет на 45 мм. В интерьере сочетаются черная кожа и алькантара со стеганым узором, красная прострочка и карбоновые акценты.

Тираж Brabus P 900 Rocket Edition ограничен десятью экземплярами, цены стартуют от 847 000 евро.

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