В Минтрансе рассказали о готовности федеральных трасс к зиме

Минтранс: федеральные трассы готовы к зиме

Федеральные трассы России готовы работать в зимний сезон – об этом заявили в Минтрансе. На дороги выйдет более 11 тысяч единиц спецтехники. Такие данные привел Минтранс.

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«Дорожные службы "Росавтодора" готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду», – заявили в министерстве.

Запасы и дежурство

На 950 пескобазах по стране хранится более 3,2 млн кубометров песка, 1,1 млн кубометров технической соли и 4,8 млн тонн песчано-соляной смеси. Плюс подготовлено около тысячи теплых стоянок и помещений, где могут обогреться водители и рабочие.

С 1 октября специалисты «Росавтодора» следят за обстановкой на федеральных трассах круглосуточно. При сложных условиях они готовы быстро прийти на помощь, добавили в ведомстве.

Готовиться к зиме лучше заранее — о замене аккумулятора «За рулем» подробно рассказал.

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