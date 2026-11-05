Как поменять АКБ современного автомобиля, чтобы он не заглючил

Замена аккумулятора: порядок действий, особенности для современных авто

Наступили холода, и АКБ подвела: пришлось пускать двигатель с помощью прикуривания от другого автомобиля или от бустера. И вы решили, что пора менять аккумулятор. В большинстве случаев замена действительно необходима.

На автомобиле возрастом больше 10 лет или более новом, но относящеся к бюджетному сегменту, всё просто. Аккумулятор там один, чаще всего размещенный в моторном отсеке. Тут при замене нужно помнить только код магнитолы и не забыть отключить автономную сирену охранной системы. Но как правильно менять АКБ на современном автомобиле?

У некоторых автомобилей (на фото Ford Focus 2) доступ к минусовой клемме очень затруднен, а потому вначале приходится отсоединять плюсовую клемму. К последствиям отключения аккумулятора на простых автомобилях можно отнести сброс адаптации электронной дроссельной заслонки и сброс адаптации автоматической коробки передач. Все это быстро восстанавливается, хотя первое время после замены АКБ могут немного плавать обороты холостого хода.

У современных автомобилей новый аккумулятор нужно прописывать в системе. Либо использовать устройство, которое оставит бортовую сеть автомобиля запитанной в момент отключения АКБ. Для этого перед отключением клемм от аккумулятора подсоедините к ним провода от источника питания напряжением от 11,5 до 15,5 В.

В роли такого устройства могут выступить:

Блок питания для различных гаджетов включенный в сеть 220 В.

Литий-ионный бустер, у которого подсоединение производится двумя проводами, выходящими из корпуса. Применение бустеров с коммутационной коробочкой эффекта не даст.

Другой автомобильный, мотоциклетный аккумулятор или даже аккумулятор, извлеченный из источника бесперебойного питания для компьютера.

Сборка из трех аккумуляторов 18650, где они подключены последовательно.

Для справки

18650 — это типоразмер литий-ионного аккумулятора. Название расшифровывается просто: цифры задают габариты — 18 мм в диаметре и 65,0 мм в длину (ноль — часть стандарта записи). Внешне выглядит как батарейка АА, только чуть толще. Популярные модели — например, Samsung INR18650-25R, LG HG2, Sanyo NCR18650GA. Именно у них ячейки «выкатаны» до высокой стабильности, поэтому формат стал де-факто стандартом самодельных сборок.

Автомобили с двумя аккумуляторами

Сразу нужно разделить автомобили, у которых две одинаковые стартерные батареи стоят под капотом, и те, в которых две АКБ предназначены для разных целей.

При первой схеме, которая чаще всего встречается на дизельных внедорожниках с многолитровыми двигателями, замена АКБ никаких трудностей не представляет. Тут единственное условие – нужно менять сразу оба аккумулятора, потому что замена только одного вызовет быструю деградацию нового аккумулятора.

Довольно часто встречаются автомобили с двумя батареями, из которых одна, основная стартерная, имеет большую емкость. А вторая, небольшая, обеспечивает питанием память всех настроек даже при отключении первой батареи. Такая схема используется на автомобилях с системой Старт-стоп. Обе батареи изготовлены по технологии AGM.

В качестве примера можно привести автомобиль Mercedes-Benz в кузове W204. Основной аккумулятор располагается под капотом, но вдали от горячего мотора. Он установлен под самым ветровым стеклом в коробе воздухопритока...

...А небольшой его собрат притаился в углублении багажника. Каждый аккумулятор можно заменить, в то время как второй обеспечит сохранение настроек.

Что проверить после установки новой АКБ

После установки нового аккумулятора можно ездить. Но очень желательно посетить официального дилера, чтобы он прописал новый аккумулятор. Если этого не сделать, умная система зарядки может быстро повредить новый аккумулятор, пытаясь заряжать его как старый.

А еще жизнь новому аккумулятору можно облегчить, зарядив его полностью перед установкой на автомобиль.

Необходимо также проверить исправность генератора, который должен обеспечивать напряжение на клеммах не меньше 13,7 В при включении мощных потребителей, и напряжение не больше 14,7 В при малой электрической нагрузке в бортовой сети автомобиля.

Что на самом деле сокращает жизнь новому аккумулятору, «За рулем» подробно объяснял.