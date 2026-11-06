Как рост утильсбора отразится на ввозе иномарок

Россиян предупредили о подорожании иномарок в преддверии роста утильсбора

С 1 января 2027 года в России поднимется утилизационный сбор на автомобили. Накануне очередной индексации Autonews.ru поинтересовался, остаются ли шансы привезти иномарку до роста ставок, как это отражается на ценниках и каким будет рынок для покупателей в следующем году.

Спрос на параллельный импорт в конце 2026 года

За последние две недели спрос на рынке параллельного импорта вырос. Об этом заявил Кирилл Митин – основатель компании Rublevka Cars, которая занимается доставкой и продажей автомобилей из-за границы, а также международного сообщества собственников автобизнеса Kir Avto. Среди причин он называет укрепление рубля, предстоящее повышение утильсбора и традиционное оживление продаж в конце года.

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«Закрывается финансовый год и квартал, поэтому многие компании стремятся направить средства, в том числе НДС, на приобретение автомобилей. В первую очередь это касается дорогого премиального сегмента», – пояснил Митин.

Частные покупатели, по его словам, тоже стараются быстрее завершить запланированные покупки – лишь бы не платить больше после изменения ставок.

Правда, другие участники рынка заметного оживления не фиксируют. Глеб Шнайдер, руководитель «СпецАвтоТрейда» (поставки машин из Китая, Южной Кореи и Японии), называет обстановку спокойной. Причем по сравнению с летними месяцами число запросов у него даже слегка снизилось.

Похоже оценивает ситуацию и Елена Лисовская – эксперт по подбору и доставке машин из-за рубежа, автор YouTube-канала «Лиса рулит». У ее компании продажи держатся на обычном уровне – несколько автомобилей в день.

«Масштабного ажиотажа нет. У 99% машин на заказ меньше 160 л.с.», – добавила Лисовская.

Сроки доставки и очереди на границе

Сможет ли машина доехать до повышения утильсбора, во многом зависит от того, где ее покупают и сколько занимает доставка – на этом сходятся все участники рынка.

Шнайдер говорит, что из Южной Кореи машину везут примерно неделю. Из Китая – примерно столько же. С Японией все сложнее: дорога обычно занимает от четырех до шести недель, так что заказ, оформленный сейчас, может не успеть до конца года.

«Помимо доставки машину нужно успеть подобрать, оценить, осмотреть, согласовать и оплатить. Часто это занимает те самые неделю-две драгоценного времени», – отметил эксперт.

Митин добавляет: часть компаний, работающих с Китаем, уже перестали принимать заказы на новые машины. Дело не только в сжатых сроках доставки, но и в грядущих изменениях правил вывоза машин из КНР.

Впрочем, Герман Силенко, руководитель Silenko AUTOcratia (компания занимается доставкой машин из-за рубежа), смотрит на ситуацию с оптимизмом. Он уверен: заказ, сделанный в ближайшие дни, позволит машине «доехать» до покупателя еще до 2027 года.

Дополнительные трудности создают перегруженные логистические маршруты. Митин рассказывает, что после окончания праздников в Китае на погранпереходе Хоргос (граница Китая и Казахстана) возникли пробки. Свою лепту внесли возросшие объемы поставок и испортившаяся погода.

Снегопады и гололед, например, мешают везти машины через горные участки. Так что к заверениям доставить автомобиль быстрее обычного эксперт советует относиться настороженно.

Глеб Шнайдер тоже подтверждает: в Хоргосе стоят большие очереди. Поэтому его компания везет машины из Китая, Южной Кореи и Японии через Владивосток.

Цены на автомобили перед повышением

Пока участники рынка не видят, чтобы цены на автомобили росли повсеместно накануне повышения утильсбора. Герман Силенко говорит, что цену машин пока считают по действующим условиям ввоза.

«Но о предстоящем повышении все знают и предупреждают об этом, так что корректировки цен ближе к концу года вполне возможны», – добавил он.

Кирилл Митин объясняет: одна и та же модель может стоить заметно по-разному – смотря где покупать. У официальных дилеров ценовая политика обычно стабильнее. К тому же под конец года они нередко дают скидки, чтобы распродать склады перед приходом моделей следующего года.

По-другому обстоят дела на приграничных торговых площадках: там цена зависит, главным образом, от наличия машин и спроса. Если какая-то модель пользуется особым спросом, продавцы могут поднять на нее цену.

Елена Лисовская тоже заметила подорожание на таких площадках в Китае и Киргизии. Хотя, по ее наблюдениям, покупатели не торопятся брать машины по новым ценам.

«Сейчас продавцы повысили ценники, но машины никто особо не покупает. Я думаю, они пойдут навстречу покупателям», – подчеркнула эксперт.

Прогнозы на 2027 год

Мнения участников рынка о том, чем обернется рост утильсбора, разошлись. Часть экспертов ждет падения продаж в первые месяцы 2027 года, хотя ближе к весне спрос может восстановиться. Что будет дальше, во многом зависит от курса валют и выхода новых моделей.

«Рынок адаптируется: покупатели привыкают к новым ценам, а спрос на автомобили никуда не исчезает. Повышение сейчас умеренное, поэтому мы ожидаем краткосрочную просадку в первом квартале с последующим восстановлением», – отметил Силенко.

Глеб Шнайдер, в свою очередь, никаких серьезных перемен не ждет. Он напоминает: после введения прежних ограничений ставки утильсбора для машин мощнее 160 л.с. фактически стали заградительными. Из-за этого продажи таких автомобилей уже сильно просели.

О том, что тормозит российский авторынок в конце года, «За рулем» уже рассказывал.

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