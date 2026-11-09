Отказ от бензина и дизеля в Европе может затянуться: комитет смягчил эконормы

Европарламент продлил жизнь авто с ДВС после 2035 года

Комитет Европарламента проголосовал за смягчение климатических требований к автопрому. Целевой показатель сокращения выбросов CO₂ предложено уменьшить со 100 до 87,5% относительно уровня 2021 года. Пока это лишь поправки – правда, если их утвердят окончательно, у производителей появится больше свободы для выпуска машин с ДВС и гибридов.

Отдельно комитет поддержал более широкую трактовку нулевых выбросов. Автомобили, работающие на некоторых видах альтернативного топлива, включая биотопливо, предлагается считать транспортом с нулевым уровнем CO₂. Для производителей готовят систему зачетов и специальных кредитов. Например, применение низкоуглеродистой стали европейского производства даст дополнительное сокращение выбросов – до 7,5% к уровню 2021 года.

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Есть в поправках и бонус для компактных электрокаров, собранных в Евросоюзе: речь о моделях длиной до 4,2 метра. Каждую такую машину будут учитывать как 1,4 транспортного средства. По сути, это расширит возможности производителей продавать модели с ДВС.

Коммерческий сегмент тоже не обошли вниманием. По данным Autocar, для фургонов комитет предложил опустить планку сокращения выбросов к 2030 году с 50 до 35%. К 2035 году требования станут мягче – с 100 до 80%.

О том, что ждет бензиновые двигатели в ближайшие годы, «За рулем» уже рассказывал.

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