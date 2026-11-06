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Китай выбрал моторы года: от дизелей для пикапов до 1129-сильных гибридов

Премия China Heart отметила десять лучших силовых установок 2026 года для авто

Премия China Heart, которую в отрасли называют «Оскаром» для силовых установок, огласила список лучших двигателей внутреннего сгорания 2026 года.

В финал вышли 14 моделей, ориентированных, в том числе, на экспорт: девять из них получили параллельные гибридные системы, две оказались классическими гибридами, а три обошлись без электрической поддержки.

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Hongqi H9 PHEV
Hongqi H9 PHEV

Награду за лучшую подключаемую гибридную установку получил Hongqi H9 PHEV. Его 800-вольтовая архитектура объединяет 2,0-литровый турбомотор с продольным электроприводом и двухступенчатой трансмиссией, выдавая 462 л.с. Батарея на 40,4 кВт·ч обеспечивает 275 км «электрического» пробега, а расход топлива составляет 5,19 литра на сотню.

Geely отметилась 2,0-литровым BHE20-EFZ совместного предприятия Horse Powertrain, созданным для внедорожника Battleship 700. Мотор получил ускоренное распространение пламени в камере сгорания и эффективную рециркуляцию отработавших газов, а в связке с тремя электромоторами система развивает 1129 л.с.

Geely BHE20-EFZ
Geely BHE20-EFZ

Chery представила первый подключаемый гибридный пикап с дизельной основой – Stockman с 2,5-литровым турбодизелем. Полностью электронное управление рециркуляцией с жидкостным охлаждением повысило точность работы на 50%, а суммарная отдача установки достигает 476 л.с. и 800 Нм.

Китай выбрал моторы года: от дизелей для пикапов до 1129-сильных гибридов

GWM получила награду за 3,0-литровый дизель пикапа Poer Alpha мощностью 231 л.с., соответствующий стандарту China VI-b с потенциалом перехода на China VII.

Среди гибридов жюри отметило минивэны Denza D9 с интегрированной системой выпуска платформы Heyuan, Buick GL8 Encasa с установкой SAIC-GM и GAC E8 PHEV, чья система найдет применение в глобальных моделях.

Награды также удостоились MG 07 DMH с атмосферным мотором и тепловым КПД 48,1%, кроссовер Volvo XC70 с 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с., который работает в паре с одним или двумя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составляет от 318 до 462 л.с. и Volkswagen Passat ePro, за комбинацию 1,5-литрового двигателя на 129 л.с. и электромотора на 197 л.с.

О том, что ждет бензиновые двигатели Geely, «За рулем» уже рассказывал.

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