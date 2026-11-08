Что проверить в автомобиле до первых морозов

Эксперты Авито рассказали о подготовке авто к зиме

С наступлением холодов нагрузка на автомобиль растет: в мороз сложнее завести двигатель, на скользкой дороге важны исправные тормоза, а из-за короткого светового дня и слякоти водителю чаще не хватает обзора.

Поэтому осенью многие автовладельцы проверяют основные узлы и заранее меняют изношенные детали, напомнили специалисты Авито.

Подготовка машины к зиме может обойтись недешево, особенно если заменить нужно сразу несколько запчастей. Сэкономить помогут сезонные распродажи, где можно найти детали по более выгодным ценам. При покупке важно обращать внимание на наличие официальной гарантии.

Тормоза и подвеска: без сбоев на скользкой дороге

Зимой тормозной путь на скользком покрытии увеличивается, поэтому тормозная система должна работать без сбоев. Перед сезоном стоит проверить толщину колодок и состояние дисков, а также уровень и срок замены тормозной жидкости. Если при торможении появляется скрип, вибрация или автомобиль уводит в сторону, диагностику лучше не откладывать.

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Подвеска зимой тоже работает с повышенной нагрузкой. Колея, ямы и наледь быстрее выявляют износ амортизаторов и шаровых опор, а изношенные детали ухудшают управляемость. На скользкой дороге это особенно заметно, поэтому при посторонних стуках и раскачке кузова подвеску стоит проверить до первого снега.

Охлаждение и отопитель: тепло в салоне и быстрый прогрев

От системы охлаждения зависит не только защита двигателя от перегрева, но и то, как быстро он прогреется зимой и насколько тепло будет в салоне. Перед холодами стоит проверить уровень антифриза и температуру, при которой он замерзает, а также состояние радиатора, патрубков и термостата.

Если двигатель долго выходит на рабочую температуру, а печка дует холодным воздухом, причина может быть в неисправном термостате.

Тем, кто часто ездит в мороз или оставляет машину на открытой парковке, пригодится автономный отопитель. Он прогревает салон еще до поездки, поэтому стекла быстрее оттаивают, а в машине сразу комфортно. При выборе важно учитывать тип топлива, мощность и совместимость с конкретной моделью автомобиля, а установку лучше доверить специалисту.

Аккумулятор и свечи: чтобы двигатель завелся в мороз

Одна из самых частых зимних проблем – разряженный аккумулятор. Перед сезоном стоит проверить его заряд и возраст, состояние клемм и работу генератора, а также свечи зажигания. Чтобы не зависеть от помощи других водителей, можно держать в машине пуско-зарядное устройство.

Багажник: что пригодится в непредвиденной ситуации

Зимой в машине пригодятся вещи, которые помогут в непредвиденной ситуации. Буксировочный трос выручит, если автомобиль застрял в снегу или не заводится. При выборе стоит смотреть на допустимую нагрузку, она должна соответствовать массе автомобиля. Компактный компрессор поможет подкачать шины, ведь на холоде давление в них снижается. Перед сезоном стоит проверить и брызговики с подкрылками. Они защищают кузов и колесные арки от грязи и реагентов, поэтому треснувшие или потерянные детали лучше заменить до начала зимы.

По данным Авито, в сентябре 2026 года продажи тросов, строп и лебедок на ресейле выросли на 9% по сравнению с августом, брызговиков и подкрылков – на 8%, компрессоров и насосов – на 5%. Средняя стоимость буксировочного троса составила около 1000 рублей, автомобильного компрессора – около 2500 рублей.

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