Автодом с уличным кинотеатром и зимним пакетом для отдыха без компромиссов

Жилой прицеп Off-Grid Extreme — дом на колесах за $165 000

Австралийский производитель MDC, известный почти двадцать лет надежными внедорожными прицепами, представил флагманскую модель XT22HRT Off-Grid Extreme.

Этот жилой прицеп превращает отдых на природе в полноценный комфорт даже при минусовой температуре и полном отсутствии внешних источников энергии.

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Внутреннее пространство разделено на три изолированные зоны. В передней части находится спальня с двуспальной кроватью размером 200 на 147 см, которую днем можно использовать как лаунж-уголок.

В центре расположена ванная с просторной душевой кабиной и кассетным туалетом, а в задней части – гостиная с трансформируемым диваном на трех человек и полноценной кухней с 283-литровым холодильником, плитой и микроволновкой.

Настоящей изюминкой стала организация внешнего пространства. Специальный модуль оснащен 43-дюймовым Smart-TV, компрессорным холодильником Dometic и аудиосистемой Fusion. Электрическая маркиза длиной почти шесть метров создает тень в жару и укрывает от дождя, а выдвижная уличная кухня из нержавеющей стали с трехконфорочной плитой и мойкой с горячей водой превращает приготовление еды в удовольствие.

Для холодного сезона предусмотрен специальный пакет: баки с подогревом, теплоизолированные трубопроводы и аккумулятор емкостью 1500 ампер-часов с функцией самоподогрева. Две газовые системы отопления Truma VarioHeat равномерно распределяют тепло по всем зонам. Производитель уверяет, что техника выдержит даже 10-градусный мороз.

Шасси прицепа оцинковано и имеет пожизненную гарантию, а независимая подвеска на сдвоенных осях и шины с агрессивным протектором делают его пригодным для поездок по бездорожью. Габаритная длина модели составляет 9,04 метра, полная масса – около 4500 килограммов.

Стоимость новинки – 165 000 долларов США без учета налогов и доставки.

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