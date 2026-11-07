Новая система въезда заработает в «Москва-Сити» и «Сколково» с 12 декабря

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С 25 декабря вступят в силу следующие изменения на платных парковках, расположенных между МКАД и ТТК:

На 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится. Средняя загрузка этих парковок составляет менее 50%. Снижение стоимости поможет сбалансировать спрос.

Ряд улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО войдет в зону действия резидентных разрешений. Это даст местным жителям приоритет при парковке рядом с домом. После оформления разрешения на mos.ru они смогут оставлять автомобиль с 20:00 до 08:00 бесплатно или круглосуточно за 3 000 руб. в год. Стоимость резидентного разрешения остается неизменной 14 лет. Изменения согласованы с муниципальными депутатами.

На участках с загрузкой 80-90% тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость парковочных мест и не допустить дальнейшего роста спроса и загруженности. Также будут проиндексированы обычный и дифференцированный тарифы. Все подробности можно посмотреть на Едином транспортном портале.

Все деньги с оплаты уличных парковок направляют на благоустройство. Уже более 11 тыс. дворов за последние 10 лет сделали красивее, современнее и безопаснее.

На эти деньги обновляют детские и спортивные площадки, дороги, скверы и другие городские объекты. Средства от оплаты распределяют для обустройства по всему городу. Планы и отчеты публикуют на сайтах управ в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок».

При этом в дни государственных праздников оставить автомобиль на уличной парковке можно бесплатно. По воскресеньям припарковаться без оплаты можно везде, за исключением участков с повышенными и динамическим тарифами.

Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ:

«Корректировка тарифов – это не механическое повышение стоимости парковки, а настройка системы под реальный спрос. Там, где места заняты более чем на 80-90%, тариф помогает освободить парковочное пространство и сокращает время поиска места. А на менее загруженных улицах стоимость, наоборот, снижается. Такой подход позволяет эффективнее использовать ограниченное уличное пространство.

Подобные меры применяют и в других крупных городах мира. Например, в Токио и Осаке после ужесточения контроля за оплатой число неправильно припаркованных машин на главных улицах снизилось на 65-80%, а время в пути сократилось на 6-30%. Как правило, подобные новости во всем мире изначально воспринимаются негативно, однако сами автомобилисты в итоге и ощущают на себе их положительный эффект, выраженный в снижении загрузки УДС и сокращении времени поиска парковки.

При этом для резидентов в столице сохраняются льготы: разрешение позволяет бесплатно парковаться ночью или круглосуточно за 3 тысячи рублей в год. А московские дворы поддерживаются в надлежащем состоянии благодаря тому, что ежегодно все деньги от оплаты уличных парковок направляются именно на благоустройство».