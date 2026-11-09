Добротный рамник с огромным запасом хода появится в России: подробности

Гибридный Hongqi G919 с четырьмя электромоторами на 843 силы появится в России

Полноразмерный Hongqi G919, который концерн FAW недавно начал продавать у себя на родине, готовится к выходу на российский рынок. Когда именно состоится премьера, в компании не уточняют.

Начинка у машины серьезная: четыре электромотора выдают в сумме 843 лошадиные силы, а заявленный запас хода в смешанном цикле достигает 1350 километров. По сути, это флагман линейки Hongqi – большой SUV с гибридной установкой последовательного типа.

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Впервые о возможном дебюте заговорили еще в апреле, на пекинском автосалоне. Тогда представители бренда отметили: в России растет интерес к мощным внедорожникам, так что появление топовой модели здесь вполне вероятно. Правда, окончательного решения на тот момент не было.

Заводской индекс новинки – P567. На апрельской выставке в Пекине автомобиль стоял на стенде под именем Hongqi Yueye, что на английский переводилось как «Hongqi Off-Road». Собственное официальное название G919 модель получила в начале лета.

До китайских дилеров внедорожник добрался лишь в конце октября. Продажи стартовали сразу в трех комплектациях, причем все они – с гибридной силовой установкой последовательного типа.

Ценник – 349,8-429,8 тысячи юаней, в рублях это 4,29-5,27 миллиона.

В основе конструкции – рамное шасси, а доля высокопрочных сталей доходит до 90%. Жесткость кузова на кручение заявлена на уровне 9500 Нм/градус. Габариты такие: 5135 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1950 мм в высоту при колесной базе 2900 мм.

Салон только пятиместный, багажник – от 950 до 2120 литров. Топливный бак рассчитан на 80 литров, буксировать машина может прицеп массой до 2500 кг. Дорожный просвет в стандарте – 210 мм, зато «старшие» версии получают пневмоподвеску: она меняет жесткость и поднимает клиренс до 290 мм.

Геометрическая проходимость тоже на уровне: угол въезда 30 градусов, съезда – 32. Глубина преодолеваемого брода зависит от комплектации – 800 или 900 мм.

Над лобовым стеклом установили 384-линейный LiDAR – часть комплекса помощи водителю Hongqi Sinan 5.0 Max, который работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8650. Внутри – цифровая приборка на 12,3 дюйма, проекционный дисплей и 17,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 3K. За быстродействие последнего отвечают 5-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8295P и 24 Гб оперативной памяти.

Силовая установка и запас хода

Схема – подзаряжаемый гибрид, где 2,0-литровая турбочетверка на 218 лошадиных сил и 340 Нм работает исключительно генератором. Крутящий момент на колеса передают четыре электромотора, по одному на каждое колесо: вместе это 843 силы и 1320 Нм. С места до сотни внедорожник уходит за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч.

Тяговая батарея на 62,9 кВт·ч позволяет проехать до 280 километров только на электричестве. В смешанном режиме по циклу CLTC заявлено до 1350 км. Архитектура 800-вольтовая, поэтому зарядка с 30 до 80% занимает всего 12 минут.

Привод, разумеется, полный. В базовой версии есть механическая блокировка заднего дифференциала, в двух более дорогих комплектациях к ней добавляется передняя. Электромоторы умеют выравнивать кузов, сокращать радиус разворота с 5,3 до 2,5 метра и даже разворачивать машину на месте.

О китайском внедорожнике, который метит в конкуренты Гелендвагену, «За рулем» уже рассказывал.

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